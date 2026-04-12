Vezet a Tisza Baranyában

A legfrissebb adatok alapján mind a négy Baranya vármegyei választókerületben vezet a Tisza Párt.
Jelenleg az állás a következő:
A Pécs központú 1-es számú egyéni választókerület: Ruzsa Diána 60,82 százalék (feldolgozottság 47,30 százalék)
A Pécs központú 2-es számú egyéni választókerület: Kovács Áron 60,28 százalék (feldolgozottság 47,19 százalék)
A Mohács központú 3-as számú egyéni választókerület: Rózsahegyi Áron 46,71 százalék (feldolgozottság 41,22 százalék)
A Szigetvár központú 4-es számú egyéni választókerület: Kapronczai Balázs 49,74 százalék (feldolgozottság 48,64 százalék)