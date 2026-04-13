Van néhány választókerület, ahol még fordulhat az eredmény

mandátumok;parlamenti választás;billegő körzetek;

2026-04-13 09:30:00 CEST

Ez a tiszás kétharmadon valószinüleg nem fog változtatni.

Bár az országgyűlési választás már eldőlt, néhány választókörzet még billeg, ezekben megfordulhat az eredmény az átjelentkezett szavazók és külképviseleteken leadott szavazatok függvényében, amelyeket nem számoltak meg, ez néhány napig eltarthat.

A hvg.hu összesítése szerint hét olyan választókörzet van, ahol ezer szavazatnál kevesebb a különbség a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjei között. Ezek közül három körzetben fideszes, négy helyen tiszás előny van - jelen állás szerint.

A legszorosabb verseny a Zalai megye 2-es körzetében van, itt a szavazatkülönbség mindössze 59, ami azt jelenti, hogy akár a körzet újraszámlálására is sor kerülhet. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint ugyanis ha az első két helyezett közötti szavazatkülönbség 100 vagy annál kevesebb, a második helyezett jelölt 2026. április 13-án 10 óráig kérheti a szavazatok újraszámlálását. Szavazategyenlőség esetén az első helyezettek kérhetik az újraszámlálást - jegyezték meg. A körzetben perpillanat a Tisza Párt jelöltje, Varga Balázs vezet 59 szavazattal a fideszes Nagy Bálint előtt úgy, hogy még 4506 szavazat vár megszámlálásra.

Tolna megye 3-as körzetében a fideszes Süli János 138 szavazattal gyűjtött többet tiszás kihívójánál, Cseh Tamásnál, és még 2337 szavazatot kell megszámolni.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os választókerületében a fideszes Simon Miklós előnye 173 szavazat Barna-Szabó Tímeával szemben, miközben 3416 szavazatot kell megszámolni még.

Tolna megye 2-es körzetében a fideszes Csibi Krisztina 422 szavazattal vezet a tiszás Szijjártó Gábor előtt, 2534 szavazat azonban még ismeretlen.

Somogy megye 3-as körzetében kereken 500 szavazat a tiszás Bakos Csaba Attila előnye a fideszes Móring József Attilával szemben, 3307 szavazat még számlálásra vár.

Somogy megye 2-es körzetében a tiszás Benke József 874 szavazattal vezet a fideszes Kelei Zita előtt, 2796 szavazat megszámolása várat még magára.

Baranya megye 3-as körzetében pedig 889 szavazat előnye van Rózsahegyi Áronnak, a Tisza Párt képviselőjének Hargitai Jánossal, a Fidesz jelöltjével szemben. 3001 szavazatot azonban még nem számoltak meg.

Az összesítés szerint még 14 körzetben van matematikai esély arra, hogy változik az állás, de ezek már nem valószínűek. Az ugyanakkor a korábbi tapasztalatok szerint kevéssé valószínű, hogy a Tisza Párt kétharmada veszélyben lenne, ugyanis a külképviseleten leadott szavazatok többsége nem a Fideszt szokta erősíteni.