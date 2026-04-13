„Végre jó újra magyarnak lenni” – Több ezer ember ünnepelte Budapesten a Tisza Párt győzelmét

2026-04-13 06:28:00 CEST

Szakértelmet, nemzetegyesítést, nyugalmat várnak Magyar Péter leendő kormányától.

Végre jó újra magyarnak lenni – mondta egy fiatal lány mikor a szivárgó eredményekből világossá vált, elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt. Hozzátette, számára fontos, hogy sokan, a segítő szakmákból csatlakoztak a mozgalomhoz. – Édesanyám tanár, nap mint nap hallom, tudom min mennek keresztül. Ez most végre megváltozik – fogalmazott.

Már urnazárás előtt egy órával gyülekezett a tömeg a budai rakparton az Országház épületével szemben a Tisza eredményváró rendezvényén, akkor még óvatos optimizmussal várva az adatokat. „Bizakodóak vagyunk, mert ha még egyszer nyer a Fidesz, mi kivándorlunk az országból két gyerekkel, valahová nyugatra” – mondta egy nő, aki két barátnőjével várta az eredményeket üdítőt kortyolgatva, mert nem mertek előre inni a medve bőrére. Azt mondták, Magyar Péter már az első Partizán-interjújával meggyőzte őket. Más a munkabírását, elképesztő tempóját emelte ki.

Hányszor hallottuk, vidékre kell menni, ott kell megnyerni a választást. Magyar Péter elment, és lám, meg is lett az eredménye – nyilatkozta a Népszavának egy harmincas éveiben járó férfi, aki azt is elárulta, rettegett az újabb csalódástól, de most még feldolgozni is alig tudja, ami történik. De sokak szerint a valódi garanciát a jó kormányzásra az egyre több szakember megjelenése jelenti a Tisza köreiben. – A Kapitány István kaliberű emberek, akik sikeresek az üzleti életben és tudnak számolni, jó alapot jelenthetnek egy új kormánynak, én bízom benne, hogy nem hagyják, hogy rossz irányba menjenek a dolgok – bizakodott egy nő. Többen is Kapitány Istvánt emlegették, mint nagy kedvencet, elsősorban szakértelme, amivel kivívta az emberek figyelmét. – Végre nem jogász, hanem szakértő kormányunk lesz – összegezte egy másik szimpatizáns, aki családjával érkezett.

Radnai Márk, olyan jól néz ki – nevette el magát egy első szavazó, mikor arról kérdeztük, van-e olyan a Tisza Pártból, akivel személyesen szimpatizál. Jó, azért is, mert roppant intelligensnek látom – jegyezte meg.

A legtöbben azt mondták, nem Magyar Péterre, hanem az elmúlt 16 év ellen szavaztak, mert annál csak jobb történhet az országban.

A leendő miniszterelnök nem tökéletes, követett el hibákat, de sokat fejlődött az emberek szeme előtt az elmúlt két év alatt. – Nem látom már azt a türelmetlenséget, lobbanékonyságot, amely korábban jellemezte – fogalmazott egy nyugdíjas férfi. Más, finomabban, de optimistán fogalmazott: – Nézzük meg mi lesz a vége, de a bizalmat muszáj volt megszavazni. Reméljük rászolgált. Megnyugtatónak gondolják, hogy ha a jövőben valóban csak két ciklusig lehet majd valaki miniszterelnök, mert így biztosan nem kényelmesedhet bele a hatalomba senki úgy, mint az elmúlt 16 évben Orbán Viktor.

Ahogy telt az idő a tömeg egyre nagyobb lett, amikor az első eredmények kijöttek, már a felső rakparton is sűrűn álltak az emberek, kisgyerekesek és a szavazásról még csak álmodozó kamaszok is megjelentek, hogy az új korszak kezdetét ünnepeljék. A tömeg ujjongva fogadta a hatalmas kivetítőkön megjelenő számokat. Kilenc óra körül már egyre többen mertek valóban örülni, és az utcai büfékben sem az üdítő fogyott már a legjobban, az igazi ünneplés pedig akkor kezdődött, amikor a Fidesz politikusai vert seregként megjelentek a kivetítőkön. – Már ezért megérte – mondta egy fiú Lázár János savanyú arckifejezésén derülve. – Mi és ők, ebben éltem 16 évet. Most csak Mi vagyunk – örömködött egy középkorú hölgy, aki kiemelte, elviselhetetlen volt számára ez a megosztottság, amiben éltünk. Véleményével nem volt egyedül, a legtöbben elvárásként fogalmazták meg az elkövetkezendő Tisza-kormánytól a nemzetegyesítést: – Sóval kell felhinteni a közmédiát, a kormánymédiát, mindent, aki éjjel-nappal hazudott az embereknek. Temessük be azokat az árkokat végre.