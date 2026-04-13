Donald Trump: XIV. Leó pápa nem végzi túl jól a munkáját, nagyon liberális ember

2026-04-13 11:11:00 CEST

Az Egyesült Államok elnöke saját magát Jézus Krisztusként ábrázolva azért bírálta meglehetősen durván a katolikus egyházfőt, mert a hétvégén újfent fellépett a háború ellen.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este rendkívüli kritikát fogalmazott meg a szintén amerikai XIV. Leó pápával szemben, mert a Szentatya bírálta többek között a Iránban is zajló háborút, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított – írja az AP hírügynökség. – Nem végzi túl jól a munkáját, nagyon nagyon liberális ember – fogalmazott az amerikai elnök, majd arra szólította fel a katolikus egyházfőt, hogy „hagyja abba a radikális baloldal kiszolgálását”.

Az Egyesült Államok elnöke saját közösségi hálózatán, a Truth Socialon és újságíróknak nyilatkozva is élesen bírálta a pápát, mert szerinte nem lép fel erőteljesen a bűnözéssel szemben. – Nem akarok egy olyan pápát, aki szerint rendben van, ha Iránnak atomfegyvere van – fogalmazott, és posztját egy olyan képpel illusztrálja, amelyen hadi körülmények között, bombázók, katonák, ápolónők társaságában Jézus Krisztusként gyógyít meg egy ágyban fekvő beteget vagy sebesültet.

A Vatican News szerint XIV. Leó pápa szombati imavirrasztásán felhívást intézett a békét választó csendes többséghez. A világon élő milliárdokat arra kérte, hogy kötelezzék el magukat a háború őrülete ellen, ahogy fogalmazott, azokhoz az emberekhez fordul, akik a történelem e drámai órájában nem hódolnak a pénz és a hatalom bálványimádásának. Szerinte ez az oka a mészárlásoknak és a háborúknak. A hívek az imavirrasztáson a jelenleg zajló háborúk befejezéséért könyörögtek.

A Szentatya húsvét utáni kedden arra kérte a jóakaratú embereket, hogy különösen a gyermekekre, azok hangjára figyeljenek, akik látták társaikat bombáktól meghalni Gázában, Iránban, Ukrajnában és a világ számos más részén. – Nem, Isten nem lehet azokkal, akik civileket mészárolnak le. Isten azokkal van, akik szenvednek, azokkal, akik a romok alatt halnak meg – szögezte le vitathatatlanul XIV. Leó pápa.