Legfeljebb 381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

2026-04-13 11:11:00 CEST

Több helyen lényegében pár szavazat különbség fog dönteni.

Legfeljebb 381 ezer, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem számolták még meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel szavazók, a külképviseleteken voksolók és azok szavazataiból áll, akik olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még várják - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen vagy a 149 külképviselet egyikén adták le a voksukat, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a lakóhelyük szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat. Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis várják a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek. Ezekben a szavazókörökben leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik őket.

Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek még hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-hez.

Ezt követően az NVI választókerületenként szétválogatja ezeket a szavazatokat, majd eljuttatja a megfelelő választókerületekbe. Ott átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat.

Szintén az NVI közlése szerint huszonhárom egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma. Mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben.

E szerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó "normál" szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze. Közzétették azt is, mennyi a különbség az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma között. Ez alapján huszonhárom olyan választókerület van, ahol a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma több, mint az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma közötti különbség.

A legkisebb, 59 szavazat a különbség Zala vármegye 2. számú (keszthelyi székhelyű) egyéni választókerületben, itt jelenleg a Tisza Párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt. Tolna vármegye 3. számú (paksi székhelyű) választókerületében 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú (nyírbátori) választókerületében pedig 174 szavazattal vezet Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

Összesen 12 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Tisza Párt jelöltje vezet, de előnye kisebb, mint a választókerületben még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma, és 11 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Fidesz-KDNP jelöltje vezet, de előnye kisebb a még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumánál.