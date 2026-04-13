Hann Endre nem haragszik Orbán Viktorra, de egy bocsánatkérést elvárna tőle

Nem haragszik Orbán Viktorra a Medián ügyvezetője.Hann Endre: Kétharmad közelében is járhat a Tisza Párt
Hann Endrét még a kampányban a leköszönő miniszterelnök azzal gúnyolta, hogy ő a legjobb humorista, amiért a Tisza kétharmadát mérte. Az eredmények azonban teljes mértékben igazolták az akkori adatokat.
A szakember a Magyar Hang kérdésére elmondta, nem érzi magát megbántva a kormányfői poszt után, mivel ennél sokkal durvább rágalomhadjáratot és támadásokat kell elviselnie. „Nem fogok belerúgni egy bukott emberbe. Inkább annak örülök, hogy igazolódott a több évtizedes szakmai munkám, sőt, boldog vagyok, hogy megérhettem a mai napot” - fogalmazott.Orbán Balázs hiteltelenítené a Medián felmérését, Hann Endre kétségbeesett erőfeszítést emleget
Felidézte, hogy a rendszerváltás idején személyes kapcsolatban volt Orbán Viktorral, azonban eltávolodtak egymástól, éppúgy, ahogy a Fidesz elnöke is tette a liberális eszméktől. „Az utolsó napokban is hazudtak nekik, megbízható felmérésekre hivatkozva sugallták nekik a Fidesz fölényét – mindezt azért, hogy a táborban tartsák őket. Az eredményekkel szembesülni valódi trauma lehet most számukra” - fogalmazott.
Haragot nem érez Orbán Viktor iránt, azonban jól esne neki, ha a távozó miniszterelnök legalább egy magánlevélben elnézést kérne tőle. Utóbbit a 2022-es baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter megtette, miután egyszer összekülönböztek.Bocsánatot kértek Hann Endrétől a Mediánt támadó fideszes propagandisták