Egyelőre nem akar távozni sem az Alkotmánybíróság, sem az Állami Számvevőszék elnöke

Nem adott érdemi választ sem az Állami Számvevőszék (ÁSZ), sem az Alkotmánybíróság a hvg.hu kérdésére, hogy e testületek vezetői lemondanak-e azt követően, hogy a leendő miniszterelnök távozásra szólította fel őket.
„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza” - ezt írta a szervezet a portál megkeresésére. Windisch Lászlót négy éve választotta meg a kétharmados Fidesz-többség.
Az Alkotmánybíróság pedig azt közölte, hogy „az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait".