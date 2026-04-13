Egyelőre nem akar távozni sem az Alkotmánybíróság, sem az Állami Számvevőszék elnöke

2026-04-13 11:46:00 CEST

Úgy fest, nem mondanak le önként a Tisza Párt elnökének kérésére.

Nem adott érdemi választ sem az Állami Számvevőszék (ÁSZ), sem az Alkotmánybíróság a hvg.hu kérdésére, hogy e testületek vezetői lemondanak-e azt követően, hogy a leendő miniszterelnök távozásra szólította fel őket.

„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza” - ezt írta a szervezet a portál megkeresésére. Windisch Lászlót négy éve választotta meg a kétharmados Fidesz-többség.

Az Alkotmánybíróság pedig azt közölte, hogy „az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait”.