Donald Trump szótlanul továbbment, amikor megkérdezték tőle, mit gondol Orbán Viktor választási vereségéről

Nem reagált az Egyesült Államok elnöke arra az újságírói kérdésre, hogy miként értékeli szövetségese, Orbán Viktor választási vereségét.
Donald Trump éppen a Fehér Ház udvarán haladt, amikor megkapta a kérdést, ám továbbsétált, mintha nem is hallotta volna, lassan besétált az épületbe - derül ki a Telex beszámolójából.
Az USA elnökének Orbán Viktor fontos szövetségese, így az amerikai média is fokozott figyelemmel követte, miként teljesít a 16 éve megszakítás nélkül kormányzó Fidesz a vasárnapi voksoláson. Miközben Magyar Péterhez egymás után érkeztek a külföldi politikusok üdvözletei, a nemzetközi sajtó széles körben tudósított a Tisza Párt választási sikeréről.