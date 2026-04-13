Donald Trump szótlanul továbbment, amikor megkérdezték tőle, mit gondol Orbán Viktor választási vereségéről

2026-04-13 12:22:00 CEST

Úgy tett, mint aki nem hallotta meg a kérdést.

Nem reagált az Egyesült Államok elnöke arra az újságírói kérdésre, hogy miként értékeli szövetségese, Orbán Viktor választási vereségét.

Donald Trump éppen a Fehér Ház udvarán haladt, amikor megkapta a kérdést, ám továbbsétált, mintha nem is hallotta volna, lassan besétált az épületbe - derül ki a Telex beszámolójából.

Az USA elnökének Orbán Viktor fontos szövetségese, így az amerikai média is fokozott figyelemmel követte, miként teljesít a 16 éve megszakítás nélkül kormányzó Fidesz a vasárnapi voksoláson. Miközben Magyar Péterhez egymás után érkeztek a külföldi politikusok üdvözletei, a nemzetközi sajtó széles körben tudósított a Tisza Párt választási sikeréről.