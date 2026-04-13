Zuhanással kezdték a napot a NER-cégek a tőzsdén

2026-04-13 13:50:00 CEST

A Mészáros Lőrinc-féle Opus árfolyama 26,7 százalékkal zuhant, igaz, innen később vissza tudott kapaszkodni kicsit.

Tegnap elvesztette a választást az Orbán-kormány és ennek gazdasági hatásai azonnal érezhetővé is váltak, és nem csak abban, hogy négyéves csúcsára erősödött a forint. A 444 összesítése szerint a Budapesti Értéktőzsdén a jelentős részvények, a kereskedésben domináns, úgynevezett blue chipek dinamikus erősödéssel, míg a NER-hez köthető cégek árfolyamai hatalmas zuhanással kezdték a kereskedést.

Az általános tendencia az, hogy a piaci szereplők erősödni tudtak, a mesterségesen, állami megrendelésekkel felhízlalt NER-cégek azonban hamar koppantak. A BUX részvényindexe egy mínusz 0,03 százalékos kezdés után gyors ütemben 3 százalékot meghaladó pluszba emelkedett. Az OTP néhány perc alatt közel 6 milliárd forintos forgalomban csaknem 4 százalékos pluszba került, 42 990 forinton is volt az árfolyama, ami történelmi csúcsot jelent. A Mol szintén 3,6 százalékos plusznál járt a kereskedés első perceiben, ami ugyancsak történelmi csúcs, s ez 4220 forintos árfolyam. Az MTelekom szintén 3,6 százalékos pluszt jelzett.

Ezzel szemben például a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus árfolyama 315 forintig zuhant a pénteki 430 forintos záróárról, ami 26,7 százalékos mínusz. Igaz, innen valamelyest vissza tudott kapaszkodni később, 18-19 százalékos mínusz környékére.

A szintén a felcsúti gázszerelő-oligarchához köthető MBH Bank 2900 forintig esett a pénteki 2990 forint után, csekély forgalom mellett. A kereskedés első félórájában a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank 4,86 százalékos veszteségbe került, a miniszterelnök veje által felvásárolt Waberer's pedig 3,6 százalékos mínuszt produkált.

A szintén a NER által felpumpált, Jászai Gellért-féle 4iG árfolyama 18-19 százalékos mínuszba került, Schmidt Mária ingatlancége, a BIF egyelőre megúszta a komolyabb visszaesést.