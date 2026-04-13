Négyéves csúcson nyitott a forint

2026-04-13 09:00:00 CEST

Egy euró már csak 365,2 forint volt kedd reggel.

A Tisza Párt választási győzelmének hatására négyéves csúcsára erősödött a forint. Reggel az euró 368 forintos szinten nyitott a cikk írásakor már csak 365, 2 forintot kell fizetni az uniós közös devizáért. Múlt pénteken már jelentős erősödés után 376 forintra esett az euró árfolyam. Elemzők a azt jósolták, hogy a Tisza Párt választási győzelme esetén 10 forintos erősödés várható – ez menetrendszerűen be is következett.

Utoljára 2022 elején vagyis még a ukrajnai háború kitörése előtt volt ilyen ilyen erős a forint. Az elmúlt évek gyengélkedésének egyik oka az ukrajnai háború és más geopolitikai kockázatok voltak, de jelentős része volt ebben az Orbán-kormány Európai Bizottsággal szembeni konfrontatív politikájának, illetve az uniós pénzek hiányának.

A piac egyértelműen arra számít, hogy a Tisza Párt felszámolja az Unióval való szembenállást, piacbarát megoldásokat hozz vissza a gazdaságpolitikába és helyreállítja a jogállamiságot, a fékek és egyensúlyok rendszerét. Ezek a lépések mérséklik a magyar kormány és a magyar gazdaság politikai elszigeteltségét, illetve a politikai kockázatokat. Az estlegesen megnyíló uniós támogatások pedig támaszt adhatnak a megroggyant növekedésnek, illetve, hatalmas hiánnyal küzdő költségvetésnek. Az sem mellékes, hogy néhány milliárd euró beáramlása a gazdaságba önmagában erősítené a forintot, illetve növelné a MNB devizatartalékát.

Persze a forinterősödésnek is vannak határai, minden bizonnyal a mostani hurráoptimista hullámot korrekció követheti, de az elmúlt három hónap átlagos 380 forintos eurójával szemben 370 forint környékére kerülhet az egyensúlyi árfolyam a következő hetekben. A forint erősödés, ha tartós marad – ami nagyban függ a felálló Magyar Péter vezette kormány első gazdaságpolitikai bejelentéseitől, intézkedéseitől – lehetőséget termet a jegybanknak, hogy kamatot csökkentsen. A forinterősödéssel párhuzamosan az államkötvényhozamok csökkenése is várható – ami mérsékli az államadósság finanszírozási költségeit, így költségvetés már az idén több száz milliárd forintos kamatkiadástól szabadulhat meg.

A forinterősödés másik kedvező hatása lehet az infláció féken tartása: a következő hónapokban az infláció emelkedésére kell számítani a februári 1,8 százalékról az év végére 4 százalékra emelkedhet a pénzromlás. Az erős forint ezt az emelkedést fékezheti, ezzel további segítséget adva a gazdaság normalizálódásnak a remélt növekedés beindulásának.