Moszkva pragmatikus kapcsolatokat fog fenntartani az új magyar kormánnyal

2026-04-13 13:53:00 CEST

Türelmesek és várakozó álláspontra helyezkedtek.

Oroszország arra számít, hogy pragmatikus kapcsolatokat fog fenntartani Magyarország új kormányával - jelentette ki a Kreml szóvivője a Meduza beszámolója szerint.

„A magyarok meghozták a döntésüket. Tiszteletben tartjuk ezt a döntést” - mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov. Egyúttal emlékeztetett, hogy Magyar Péter már a választások előtt jelezte, kész tárgyalni Oroszországgal.

„Ez természetesen mind Moszkva, mind Budapest számára hasznos lehet. Egyelőre meg kell várni, pontosan mit is fog csinálni az új magyar vezetés. Türelmesnek kell lennünk, és meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, ahogyan minden európai országgal is”

- fogalmazott Peszkov.