Magyarország elvárja a többi európai országtól, hogy ha magyar bűnözők oda menekülnek, akkor a nemzetközi jognak megfelelően kiadják őket

Magyar Péter;

2026-04-13 15:19:00 CEST

Magyar Péter közölte, vasárnap Donald Tusk miniszterelnök felhívta, gratulált neki, és örömét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország a továbbiakban nem lesz orosz bábállam, hanem visszatér Európába, ahogyan erről a magyar emberek is döntöttek. Jelezte: reményei szerint első hivatalos útja május elején Varsóba vezet majd, erről már meg is állapodtak, és örömmel utazik Lengyelországba, ahol szeretne Gdańskba és más csodálatos lengyel városokba is eljutni.

Hangsúlyozta, hogy Lengyelországot és Magyarországot speciális viszony köti össze: ez nem egyszerű kapcsolat, hanem mély barátság és mély szövetség. Úgy vélte, Orbán Viktor sokat vétett ez ellen a barátság ellen, egyrészt az orosz érdekek kiszolgálásával, másrészt személyes rossz viszonyát kiélve, amivel gyakorlatilag tönkretette a lengyel-magyar államközi kapcsolatokat. Magyar Péter szerint ezt most nagy örömmel újjá fogják építeni, ami számára személyesen is nagy öröm, mert így újra olyan szoros kapcsolat alakulhat ki Lengyelország és Magyarország között, mint amilyen pár évtizede vagy akár évszázadokkal ezelőtt volt. Hozzátette: ha Lengyelországba utazik, természetesen szívesen találkozik az ország demokratikusan megválasztott elnökével is. Megjegyezte, hogy tőle ugyan nem kapott gratulációt, de szerinte ennyi belefér, mert néha a hallgatás beszédesebb, mint a szó.

Kapott kérdést Marcin Romanowski és Zbigniew Ziobro menedékjogával kapcsolatban, elmondta, korábban már azt javasolta nekik, ne vegyenek bútort az Ikeában, merthogy sokáig nem fognak itt maradni. Magyarország nem lesz nemzetközileg körözött bűnözőknek a lerakóhelye - tette hozzá, jelezve: ez nemcsak rá, hanem a korábbi észak-macedón kormányfőre, Gruevszkire is vonatkozik. Nemcsak azért tartja ezt helyesnek, mert így fair, hanem azért is, mert

Magyarország is elvárja a többi európai országtól, hogy ha magyar bűnözők, akár politikus bűnözők oda menekülnek, akkor a nemzetközi jognak és az európai együttműködés szabályainak megfelelően ugyanígy adják ki őket. Hangsúlyozta, hogy ez kölcsönös elvárás, amely az európai jogrend alapja.

A két lengyel expolitikusnak üzenve azt mondta, ha nincs takargatnivalójuk, nyugodtan menjenek haza, álljanak a hatóságok elé, és tisztázzák az ellenük felhozott vádakat. Megjegyezte, hogy volt igazságügyi miniszterként pontosan tudhatják, hogyan működik a lengyel igazságszolgáltatás, ugyanakkor jelezte: ennek megítélése nem az ő dolga. Egyúttal világossá tette, hogy ha az érintettek még nem hagyták el Budapestet, akkor meg fogják találni a módját annak, hogy kiadják őket Lengyelországnak.