A Tiborcz István-féle Gránit Bank szerint a piac kedvezően fogadta a Tisza győzelmét, arra számítanak, hogy csökkentik majd az adókat

2026-04-13 16:01:00 CEST

A Portfolio a választás másnapján megkérdezte a bankokat, köztük az OTP-t, a K&H-t és a Gránit Bankot, hogy mire számítanak Magyar Péterék győzelme után.

„A gazdaságpolitika és a bankok közötti konstruktív párbeszédnek jelentős hagyománya van Magyarországon, és az OTP Bank mindig törekszik arra, hogy korrekt és prudens kapcsolata legyen az ország mindenkori kormányával” – közölte Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója a Portfolio.hu megkeresésére.

Csányi Sándor fia szerint a magyar gazdaságban kiszámíthatóságra és növekedésre van szükség. „A győztes Tisza Párt programjában és a választási kampánya során megfogalmazott gazdasági törekvések jelentős költségvetési átstrukturálást jelentenek, valamint várhatóan újra hozzáférhetővé teszik a Magyarországnak járó EU-s támogatásokat, és ezáltal is kedvezően hathatnak a gazdaság állapotára, különösen a beruházások terén” – fogalmazott.

A bankvezér hozzátette: „Reméljük, hogy a potenciális pozitív hatások lehetőséget teremtenek majd a bankszektort érintő különadók fokozatos kivezetésére, miközben számítunk a hasznos és sikeres állami támogatási programok továbbvitelére is.” Mint ismert, a bankok jelenleg kétféle különadót fizetnek, a bankadó mellett egy „extraprofit” különadót is.

Peter Roebben vezérigazgató, K&H Bank szerint „kulcsfontosságú lesz, hogy a következő kormány hiteles makrogazdasági pályát jelöljön ki, amely helyreállítja a bevételek és a kiadások egyensúlyát, miközben a gazdasági növekedés ösztönzése elsődleges cél marad”.

A lap megkérdezte Hegedüs Évát, a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját, aki azt közölte:

„A bankrendszer működése stabil, és ezzel kiszámítható partner a gazdasági növekedés gyorsításában. A szektor versenyképességét viszont érintik a kormányzat intézkedései, elsősorban a különböző adók, illetékek, amelynek mérséklésére számítunk. A bankszektor nyitott az új kormányzattal való jó együttműködésre, hiszen a célok közösek.”

Hegedüs Éva egyébként azt is mondta, hogy a piac kedvezően fogadta a Tisza Párt győzelmét, jelentős erősödést láthattunk például a forintban a választások után. „Az új kormány első lépései várhatóan a hazánknak járó uniós forrásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a költségvetési hiány mérséklése lesz, továbbá a befektetői bizalom növelése, és a versenyképesség erősítése irányába mutató intézkedések. A gazdasági növekedés felgyorsítása szükséges a gazdaságpolitikai mozgástér növeléséhez” – közölte a Gránit elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette: „A verseny erősítésével a vállalkozói szféra dinamizálása, a digitalizációs felzárkóztatás és a mesterséges intelligencia alkalmazásának elterjesztése feltételezhető. Hosszabb távon az ország versenyképességének növelése, és a magasabb hozzáadott értékű gazdasági növekedés irányában várható elmozdulás.”