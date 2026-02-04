Nem működik megfelelően a pénzintézet mobilbankja és netbankja. A K&H tájékoztatása szerint technikai hiba történt, dolgoznak a helyreállításon.
Felminősítette pénteken a K&H Bank betéti besorolásait a Moody's Investors Service, mindenekelőtt a pénzintézet eszközminőségének, tőkehelyzetének és nyereségességének javulásával indokolva a döntést.
Átmeneti kimaradások lehetnek a K&H e-bank, e-posta és mobilbank szolgáltatásában - közölte a K&H hétfőn.
A KBC Csoport dél-belgiumi leányvállalata, a CBC Banque jelenlegi vezérigazgatóját, David Moucheront jelölték vezérigazgatónak a K&H Bank élére és a csoport országcsapatának vezetőjévé - közölte a bank.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 9 millió forint bírságot szabott ki a K&H Biztosító Zrt.-re, mert a hivatal szerint a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a K&H biztostárs utasbiztosítása népszerűsítésekor - közölte a versenyhivatal pénteken. A biztosító reagálása szerint eleget tesz a GVH határozatában foglaltaknak.
A városi fiatalok a korábbi negyedévnél kevésbé voltak elégedettek jelenlegi helyzetükkel az első negyedévben, mint a megelőzőben, kilátásaikat azonban valamivel optimistábban ítélték meg - ez derül ki a K&H első negyedéves, 19-29 éves fiatalok elégedettségét mérő jóléti index felméréséből. A Free Association által végzett kutatásban 300 fiatal vesz részt, aki a magyarországi városi lakosságot reprezentálja nem, korcsoport, régió, település típus és iskolai végzettség alapján. A jóléti index 2016 első negyedévében 8 ponton áll, ami a 2015 negyedik negyedévében mért 11 ponthoz képest csökkenést, az előző év azonos időszakához képest azonban minimális emelkedést jelent, akkor az index 7 ponton állt.
A magyar gazdaságban az idén lassulás jöhet: összességében az idei év egészében 2,3 százalékos lehet a gazdasági növekedés. A magyar növekedés ütemét befolyásolhatja, hogy a nemzetközi monetáris politikában változás történhet, a jegybankok eszközei ugyanis kimerülni látszanak - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője kedden, Budapesten sajtóbeszélgetésen.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 69 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a K&H bankcsoportot a tőkeszámítási, számviteli, kockázatkezelési, fedezetértékelési, informatikai, illetve befektetési és belső szabályozási tevékenységét érintő egyes hiányosságok miatt - közölte a jegybank pénteken. A K&H Bank tudomásul vette az MNB határozatát a pénzintézet közlése szerint.
Az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatva, egészében elutasította a K&H Bank keresetét a Fővárosi Ítélőtábla pénteki határozathirdetésén Budapesten. Emellett az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyva a Fővárosi Ítélőtábla pénteken másodfokon is elutasította a KDB Bank keresetét, amelyben az általános szerződési feltételei tisztességességének megállapítását kérte.
Március 6-ra halasztotta a másodfokú ítélet kihirdetését a K&H Bank Zrt. devizahiteles perében a Fővárosi Ítélőtábla pénteken Budapesten. Ugyanez történt a KDB Bank Európa Zrt-, az NHB Bank- és a Porsche Bank ügyében is.
Októberben, a várakozásoktól, jóval elmaradva, csupán 1,7 százalékkal nőtt az ipar teljesítménye az előzetes adatok szerint - közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Szeptemberben még 7,6 százalékkal nőtt az ipar, ám ehhez a hónaphoz viszonyítva októberben 2,6 százalékkal esett vissza a termelés. A mostaninál egyedül tavaly augusztusban szerepelt gyengébben az ipar, amikor mindössze 0,5 százalékos volt a többlet.
Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordul a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a K&H Bank Zrt. magyar állam ellen indított devizahiteles perében, amelyet egyben az Ab határozatáig felfüggeszt - jelentette be az ügyben eljáró bíró a hétfői tárgyaláson.
A K&H Bank az eljárás felfüggesztését, és az Alkotmánybírósághoz (Ab), illetve az Európai Unió Bíróságához fordulást indítványozta a hétfőn a Fővárosi Törvényszéken megkezdődött újabb devizahiteles perben.
Kis spórolással legfeljebb egy hetet tölt pihenéssel az átlagos magyar fiatal. A K&H pályakezdők jóléti indexe kérdéseire adott válaszok szerint a vízpartot választják a legtöbben, de nőtt azoknak az aránya, akik külföldön élő rokonaikat látogatják meg.
A KBC Csoportnál az Erstéhez és az OTP-hez hasonlóan hatalmas veszteségre számítanak a magyar devizahiteles csomag miatt: a K&H anyabankja 162 millió eurónyi (49 milliárd forintnyi) céltartalékot különít el erre az idei második negyedévben – írja a Portfolio.hu a Reuters nyomán.
Itt az ideje Magyarország felminősítésének – nyilatkozta az MTI-nek Hendrik Scheerlinck. A K&H Bankcsoport vezérigazgatója szerint az elért eredmények tükrében vissza kellene kapnunk a hitelminősítőktől a befektetésre ajánlott minősítést.
Az új magyar kormánytól stabil, kiszámítható gazdaságpolitikára számít a K&H Bank vezetése, amely abban is bízik, hogy a beinduló gazdasági növekedés függvényében a kabinet felülvizsgálja a tranzakciós illeték, illetve bankadó mértékét.
A növekedési hitelprogram folytatására egyértelműen van igény a kis- és középvállalkozások (kkv) részéről, az október elsején elindított második szakasz azonban várhatóan főként azokat a társaságokat fogja mozgósítani, amelyek már részt vettek az első körben, illetve tervezték, de valamilyen ok miatt az első programba nem sikerült bekerülniük - közölte a K&H Bank a kkv-kat érintő bizalmiindex-kutatásának legfrissebb adatait.