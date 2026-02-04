Csoda, ha elmennek? - Romlott a fiatalok "jóléti indexe"

A városi fiatalok a korábbi negyedévnél kevésbé voltak elégedettek jelenlegi helyzetükkel az első negyedévben, mint a megelőzőben, kilátásaikat azonban valamivel optimistábban ítélték meg - ez derül ki a K&H első negyedéves, 19-29 éves fiatalok elégedettségét mérő jóléti index felméréséből. A Free Association által végzett kutatásban 300 fiatal vesz részt, aki a magyarországi városi lakosságot reprezentálja nem, korcsoport, régió, település típus és iskolai végzettség alapján. A jóléti index 2016 első negyedévében 8 ponton áll, ami a 2015 negyedik negyedévében mért 11 ponthoz képest csökkenést, az előző év azonos időszakához képest azonban minimális emelkedést jelent, akkor az index 7 ponton állt.