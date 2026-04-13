Nem fogja fenntartani többé a Mathias Corvinus Collegiumot a Tisza Párt

Magyar Péter;

2026-04-13 15:51:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt mondta, ez valóban nagyon nagy vereség azok számára, akikhez Orbán Viktor tartozott, hiszen bizonyos értelemben ő volt ennek a politikai világnak a reklámarca és szellemi vezetője, a Brüsszel elleni harc, az állandó szabadságharc kiötlője.

Úgy vélte, Orbán Viktor politikai pályája különösen érdekes, mert 1989-ben még a szovjetek ellen harcolt, aztán a liberális internacionálé alelnökeként mások ellen, később az Európai Néppárt alelnökeként a liberálisok ellen, majd újraválasztott miniszterelnökként Brüsszel és az amerikai elit ellen, később pedig Európa ellen is. Hozzátette, hogy Orbán Viktor létrehozta ezt a think tank hálózatot, ezt a populista, államilag finanszírozott hálózatot, és lényegében mindig valaki ellen harcolt. Ezzel szemben úgy látta, hogy egy megválasztott magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy a a világszínpadon valaki ellen harcoljon, háborút vívjon Európa, Amerika, a liberálisok vagy a konzervatívok ellen, hanem az, hogy a magyar emberek életét jobbá tegye, és azokkal a problémákkal foglalkozzon, amelyek valóban érintik őket. Példaként említette, hogy ne zárják be a kórházakat, és ne haljanak meg a magyarok 5 évvel korábban, mint az európai átlag. Szerinte ez a vereség európai szinten is óriási jelentőségű, ezért figyelte a világ is ezt a választást. Hangsúlyozta: számukra a haza a legfontosabb, de biztos benne, hogy a nemzetközi sajtó és a nemzetközi figyelem is azért irányult Magyarországra, mert Orbán Viktor a veresége ellenére is fontos szereplője marad ennek a nemzetközi társaságnak.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a tegnapi győzelem után nagyon sok gratuláció érkezett Orbán Viktor szövetségeseitől is. Felidézte, hogy amikor J. D. Vance Magyarországon járt, világosan elmondta: az Egyesült Államok a következő magyar kormánnyal is ugyanúgy együtt fog működni, függetlenül attól, hogy azt Orbán Viktor vagy az ellenzék vezeti. Magyar Péter úgy értékelt, hogy az amerikaiak már akkor ejtették Orbán Viktort, az oroszok pedig ma tették ugyanezt, amikor a Kreml kiadta az állásfoglalását. Úgy vélte, Orbán Viktor a hozzá vagy a Patriótákhoz köthető szövetségesek számára is egyre kellemetlenebbé vált a nagyon szoros orosz kapcsolata miatt, mert látszott, hogy nem európai érdekeket képvisel, hanem alapvetően más, orosz érdekeket. Szerinte Orbán Viktornak egyébként is kifele állt a szénája, most pedig, hogy ilyen csúfosan és megalázó módon elveszítette a választást, az ázsiója is jóval lejjebb került. Azt mondta, Orbán Viktor mögött ott állt az egész állami propaganda, a titkosszolgálat, minden eszköz, segítséget kért keletről, nyugatról és délről is, mégis ilyen vereséget szenvedett.

A második kérdésre válaszolva világossá tette: az állam nem fogja finanszírozni ezeket a rendezvényeket és intézményeket, sem a CPAC Hungary konferenciát, sem az ehhez köthető Mathias Corvinus Collegiumot, sem más csatolt intézményeket. Úgy vélte, ezeket eddig sem finanszírozhatta volna a költségvetés, mert szerinte bűncselekmény a pártfinanszírozás összekeverése a kormányzati költésekkel és a költségvetési források felhasználása pártrendezvényekre. Hangsúlyozta, hogy ezt is ki kell majd vizsgálniuk a leendő hatóságoknak. Hozzátette: a CPAC Hungary nyugodtan jöhet Budapestre, de ezt nem a magyar adófizetők pénzén kell finanszírozni, hanem a Fidesz pénzén, vagy Orbán Viktor strómanjainak pénzén, amíg azt vissza nem veszik.