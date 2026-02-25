Aggódó körlevelet írt a diákoknak és szüleiknek az Orbán Balázs-féle MCC főigazgatója, mi lesz velük a parlamenti választás után

levél;parlamenti választás;Mathias Corvinus Collegium;Szalai Zoltán;Tisza Párt;

2026-02-25 15:20:00 CET

Körlevélben figyelmeztette a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója a munkatársakat, a diákokat és szülőket, hogy politikai döntések veszélybe sodorhatják az intézmény jövőjét.

A 444 által megszerzett levélben Szalai Zoltán a parlamenti választások kimenetelétől tartva több ezer embernek címzett írásában azt írta, az elmúlt időszakban olyan nyilatkozatok és programtételek láttak napvilágot a közéletben, amelyek közvetlenül a Mathias Corvinus Collegium szétverését, ellehetetlenítését tűzték ki célul.

A főigazgató szerint a Tisza Párt programjában már rögzítették, hogy elveszi az Országgyűlés döntése nyomán az MCC-hez került vagyonelemeket és támogatásokat. Ennek gyakorlati következményeit szerinte mindenkinek értenie kell, mert ez nem csupán az intézményt érintő elméleti kérdés, hanem több mint 8000 diák jövőjét befolyásolja. Ők teljesen ingyenesen vesznek részt a Fiatal Tehetség Programban, a Középiskolás Programban, a KP FAKT-ban, az Egyetemi Programban, a Roma Tehetség Programban, az MCC Pluszban, a Vezetőképzőben és más posztgraduális képzéseken, valamint a diákprojektekben, a nyelvoktatásban, a sportprogramokban, a személyre szóló mentorprogramokban, továbbá a közösségi és karriertámogató eseményeken.

Szalai Zoltán nem szólít fel nyíltan arra, hogy a címzettek a Fideszre voksoljanak. Azt írja, az elmúlt években közösen hoztak létre egy tehetséggondozó intézményt, amely mára Közép-Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjává vált, és ezt az eredményt diákok, szülők, oktatók és munkatársak együttműködése alapozta meg. Jelezte: nem engedik, hogy a közösen felépített értéket rossz szándék vagy politikai indulat ellehetetlenítse és lerombolja.

A 444 megjegyzi: Tisza Párt programja valóban rögzíti, hogy visszaszerezné az MCC-nek átjátszott állami vagyont és megszüntetné azt a káros gyakorlatot, amely tehetséggondozásnak álcázva a Fidesz politikai és ideológiai bázisát építi rengeteg közpénzből. A dokumentum kimondja, hogy világos határt kell húzni az oktatás és a propaganda között, ezért az állam nem tarthat fenn és nem finanszírozhat olyan intézményt, amelynek működését pártpolitikai célok, lojalitási elvárások vagy ideológiai kiválasztás határozza meg. A közpénzből működő tehetséggondozásnak nyitottnak, pluralistának és szakmailag számonkérhetőnek kell lennie.