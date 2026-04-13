Lázár János: A többség döntése előtt fejet hajtunk

2026-04-13 17:07:00 CEST

Az Orbán-kormány leköszönő építési és közlekedési minisztere azt üzente, hogy a siker nem végleges, a kudarc pedig nem végzetes.

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – közölte Lázár János vasárnap délután a Facebook-oldalán.

Az Orbán-kormány leköszönő építési és közlekedési minisztere úgy fogalmazott, a tegnapi választás egyértelmű helyzetet teremtett. „A kormányzás lehetőségét és teljes felelősségét a Fidesz helyett immár a Tisza pártra ruházta át a választói akarat” – írta posztjában.

Hozzátette, a többség döntése előtt fejet hajtanak, a győztesnek gratulálnak. „A tegnapi döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségünkhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenjük: köszönet a töretlen támogatásért – sosem hagyjuk őket cserben!” – zárta szavait.