Brutális erősödés jött a forintpiacon, a nagy Mészáros-cég részvénye összeomlott a Tisza-győzelem után

részvény;Összeomlás;parlamenti választás;Mészáros Lőrinc;forinterősödés;Opus Global;Tisza Párt;

2026-04-13 19:36:00 CEST

A Tisza Párt választási győzelmének hatására hétfőn négyéves csúcsára erősödött a forint.

Reggel az euró 368 forintos szinten nyitott, ám a nap folyamán az euró ára egészen 362,5 forintig esett. Múlt pénteken már jelentős erősödést követően 376 forintra csökkent az euró árfolyama, innen esett tovább hétfőn egyetlen nap alatt további 13,5 forinttal.

A 362,5 forintos euróárfolyam négyéves rekord a forint javára, ennél erősebb a forint árfolyama legutóbb 2022 első napjaiban, még a orosz-ukrán háború kitörése előtt volt. A Tisza kétharmados választási győzelme hajtotta ilyen magasba a magyar devizát, ami a várható reformok megelőlegezésének és az uniós támogatások lehetséges lehívásának szól, ugyanakkor egy korrekció ezen a szinten simán jöhet a következő napokban, akár a geopolitikai helyzet váratlan romlása miatt.

A Budapesti Értéktőzsde is kirobbanó formában volt hétfőn, a BUX index 4,95 százalékkal emelkedett. Az OTP 8,38 százalékkal, a Mol 7,99 százalékkal drágult. Ezzel szemben a NER-ellenőrzés alatt álló 4iG Nyrt. árfolyama 17,4 százalékkal, a Mészáros Lőrinc-féle Opus részvényei pedig 30,2 százalékkal estek – ami egyértelműen összeomlásnak tekinthető.