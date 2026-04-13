Magyar Péter telefonon beszélt az RMDSZ elnökével

RMDSZ;Kelemen Hunor;Romániai Magyar Demokrata Szövetség;Magyar Péter;

2026-04-13 20:42:00 CEST

A Tisza Párt elnöke Kelemen Hunorral megállapodott abban, hogy a jövő héten személyesen is találkoznak.

„Ma 10 európai vezető után telefonon beszéltem Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Megállapodtunk, hogy jövő héten személyesen folytatjuk az egyeztetést Budapesten” – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfő este a Facebook-oldalán.

Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján árulta el, hogy délután 5-től este 8-ig előre egyeztetett telefonbeszélgetései vannak a nemzetközi politikai élet képviselőivel. Arról is beszélt: Orbán Viktor elárulta az erdélyi magyarokat, amikor a magyargyűlölő George Simiont támogatta.

Ennek ellenére szerinte azért szavaztak sokan Erdélyben a Fideszre, mert ott is félre voltak vezetve, és leszögezte: a Tisza Párt kormánya mindenben segíteni fogja az erdélyieket. Megerősítette, hogy az RMDSZ is részt vett az erdélyi magyarok félrevezetésében, ennek ellenére ő azt mondja, spongyát rá, a választási kampány véget ért, ezért minden olyan szervezettel együtt fog működni a Tisza-kormány, amely a határon túli magyarokat képviseli.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt már kereste is, és fognak telefonon egyeztetni. Azt ígérte, egyértelművé fogja tenni, hogy ő nem egy sértődős típus, nyitott az együttműködésre. Mint arról beszámoltunk, vasárnap este gratuláltak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezető politikusai a Tisza Párt kétharmados választási győzelméhez: