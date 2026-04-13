Megszólalt Orbán Viktor a választási vereség után

2026-04-13 19:55:00 CEST

A távozó kormányfő közölte, az a terv, hogy „a nemzeti oldal vívmányait” megvédik. Április 28-án a Fidesz országos választmányi ülést tart.

„Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2,25 millió szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég” – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalára hétfő este feltöltött videójában.

A nemsokára leköszönő kormányfő azzal folytatta, hogy a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak rájuk. „A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait” – közölte, azonban nem részletezte, pontosan mely intézkedéseikre gondolt.

Orbán Viktor azt ígérte, hogy a következő hetekben újjászervezik magunkat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat, képviselőiket és jelöltjeiket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartanak. „Ma a munka elindult. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – zárta videóját.