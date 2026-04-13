A Tisza Párt elnöke Kelemen Hunorral megállapodott abban, hogy a jövő héten személyesen is találkoznak.
A kilencvenes években mind Magyarország, mind Románia érdeke volt a zökkenőmentes államközi kapcsolat, mert a szomszédsági viszonyok rendezettsége az euro-atlanti integráció feltétele volt. De muszáj nekünk barátok maradnunk? Mindkét ország NATO- és EU-tag, ki nem rúgnak már, s a történelem sem fog megváltozni, az erdélyi magyarok is romániai magyarok maradnak…. Erőltessük, ami nem megy? Markó Bélát, az RMDSZ volt elnökét, Románia volt miniszterelnök-helyettesét kérdeztük.
Zubánics Lászlót választotta elnökévé 21., tisztújító közgyűlésén az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) szombaton Beregszászon, mivel Gajdos István korábbi elnök idén júniusban lemondott tisztségéről.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen egy a nevében elkészített választási szórólap miatt – közölte a maszol.ro portálnak nyilatkozva Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A Transindex portál később azt közölte, hogy Victor Ponta pártja áll a székelyföldi szórólapos akció hátterében.
Ma jelenti be a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), kit támogat a román elnökválasztás második fordulójában, amelyre november 16-án kerül sor. A döntés nem egyszerű, mert az RMDSZ-t mindkét versenyben maradt jelölthöz bizonyos fokig fontos szálak fűzik.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) illetékesei aláírták Sütő András örököseivel azt az adásvételi szerződést, amely szerint az erdélyi magyar író pusztakamarási szülőháza magyar közösségi tulajdonba került.