„Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj!” – Válaszolt Magyar Péter kijelentésére Aleksandar Vučić

2026-04-14 07:16:00 CEST

A szerb elnök arról is beszélt, a magyar határnál talált robbanóanyagokkal kapcsolatban meg akarja mutatni Magyar Péternek, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.

Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke a szerb köztelevízió esti híradójában reagált Magyar Péter kijelentésére, aki hétfőn délután azt mondta, tudja, hogy ki a „keresztapa” a magyar–szlovák–szerb barátság mögött – vette észre a Telex.

A portál összefoglalója szerint Aleksandar Vučić úgy fogalmazott:

Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Vlagyimir Putyin vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat.”

Magyar Péter beszélt a húsvét vasárnapján a szerb oldalon, a magyar határnál megtalált robbanóanyagokról is. Aleksandar Vučić erre úgy reagált: – Nem az ő országa ez, hogy ő nyomozgasson. Mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyar Pétert. Megmutatjuk majd neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait

Aleksandar Vučić azt mondta, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és félrevezető nyom volt. Azt azért most megemlítette, hogy egy koszovói telefont kaptak.

Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget. Szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot

– jelentette ki.

Aleksandar Vučić beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – közölte. A szerb elnök szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.