Elemzik a szerbiai gázvezetéknél talált hátizsákok tartalmát

2026-04-10 13:40:00 CEST

Ez várhatóan meghatározza a nyomozás további irányát – tudatta a szabadkai főügyészség.

A szabadkai főügyészségnek nincs információja arról, ki vitte a helyszínre a robbanószerkezetek készítésére alkalmas anyagokat – közölte Miroslav Krkelić szabadkai főügyész a Telex megkeresésére. Hozzátette, hogy „[…] a hátizsákok tartalmát pedig szakértői elemzésnek vetik alá, amely várhatóan meghatározza a nyomozás további irányát”.

A szabadkai főügyész kitért arra is, intézkedéseket tesznek a bizonyítékok biztosítására annak érdekében hogy az elkövető ellen büntetőeljárás indulhasson, amennyiben ezt a személyt azonosítják.

Korábban Aleksandar Vučić szerb elnök a Török Áramlatnál talált robbanószerrel összefüggésben azt mondta, „a személy, aki ezt végre szerette volna hajtani, katonai rangot viselt a saját országa a hadseregében, ahonnan – többek között – Szerbia területére dezertált”. Megjegyezte, bár soha nem titkolta, hogy azt szeretné, Orbán Viktor nyerjen a választáson, de eszébe sem jutna, hogy a szerb hadsereget felhasználva beavatkozzon egy másik ország választásába.

Mint húsvét vasárnapján mi is beszámoltunk róla, Aleksandar Vučić bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Magyarkanizsa és Velebit mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől. Erről telefonon is egyeztetett Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnök pedig ezt követően bejelentette, hogy délutánra összehívta a védelmi tanácsa rendkívüli ülését. A miniszterelnök elrendelte, hogy katonák védjék a Török Áramlat földgázvezeték magyarországi szakaszát, Szijjártó Péter pedig nyíltan az ukránokat vádolta meg az állítólagos merényletkísérlettel, amelyről szinte azonnal felmerült, hogy hamis zászlós akció lehet. Másnap viszont kiderült, annyira komoly volt a Török Áramlat elleni állítólagos merényletkísérlet, hogy a szerb rendőrök és katonák már el is tűntek a helyszínről. Ukrajna cáfolta, hogy bármilyen szinten részt vett volna az egész ügyben.