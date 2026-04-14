Magyar Péter: Egy két évtizedes rémálom lezárása volt a vasárnapi választás

parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-14 10:43:00 CEST

A történelmi győzelmet a Tisza több tízezer önkéntesének ajánlja.

A magyar nemzet 2026. április 12-én történelmet írt. Ez a felejthetetlen nap egyszerre volt a lezárása egy két évtizedes rémálomnak és egyben a mi közös két évünknek, egy hosszú menetelésnek és Magyarország ébredésének – írta Magyar Péter kedd reggel a Facebook-oldalán.

Úgy folytatta, „köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon hozzátett hazánk újjászületéséhez. Köszönet azoknak, akik töretlenül hittek abban, hogy együtt képesek leszünk visszavenni Magyarországot. Hála és köszönet Nektek, hogy a legnehezebb pillanatokban és a szürke hétköznapokban is itt voltatok velünk. Köszönöm az emberfeletti munkátokat és a bátor kiállásotokat! Ezt a történelmi győzelmet a TISZA több tízezer önkéntesének ajánlom. Ez a győzelem a ti munkátok, a ti bátorságotok és a ti emberségetek győzelme és gyümölcse.”

Magyar Péter a bejegyzését azzal zárta: „Megtiszteltetés volt veletek végigmenni a TISZA és Magyarország győzelméhez vezető úton. Örökké hálás leszek nektek, ahogy Magyarország is!”