Piliscsaba polgármestere közölte, megtette a jogi lépéseket, a Népszavának adott nyilatkozatával méltatlanná vált a Magyar Pétert szidó jegyző

2026-04-14 12:10:00 CEST

Ez minden jel szerint azonnali kirúgást jelent.

„A jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn – amint a tudomásomra jutott – megtettem” – írja keddi közleményében Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba polgármestere.

A Fidesz eredményvárója után lapunk készített interjút a csalódott résztvevőkkel, amint trágár helyzetértékelések kíséretében távoznak a párt számára kedvezőtlen eredmények bejelentése után. Az egyik résztvevő, akit megszólítottunk, nem más, mint a piliscsabai jegyző, Juhász Andrea volt az, akinek tisztségéből adódóan függetlenül, szakmai alapon kellene őrködnie az önkormányzat törvényes működése felett, ennek ellenére elképesztően trágár szavakkal szidta a Tisza Párt elnökét. A videónkon 11.20-tól látható megszólalásában Juhász Andrea először azt mondta, szerinte a Fidesz „nem rontott el semmit”, a baj, hogy a választók a „kis buzi Magyar Péternek hittek”, majd dühében azzal távozott, hogy „egy buzi” ne irányítson egy országot.

A település polgármestere ezzel kapcsolatban már tegnap közzétett egy állásfoglalást, amelyben azt írta, hogy a jegyző megnyilvánulásával és viselkedésével nem tud és nem is kíván azonosulni. Legújabb közleményében pedig leszögezte,

„a jogszabály értelmében méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít – akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül –, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására”.

A jegyző egy független tisztséget jelent, minden településen a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Feladata a többi között az önkormányzati és hatósági ügyek törvényes működésének biztosítása. Köztisztviselői jogállású személyekről van szó, akiket a polgármester nevez ki határozatlan időre.