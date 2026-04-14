Lemondott, egy szabadabb rendszert remél Nagy Dávid, a kétfarkúak pártigazgatója

2026-04-14 13:12:00 CEST

A politikus főként az ellenük irányuló lejárató kampánynak tudja be, hogy még az egy százalékot sem érték el, és így 680 millió forintos tartozásuk lett.

„Elképesztő felszabaditó érzés, hogy az életem több mint felét leuraló rendszernek a mostani formájában vége. Igazából minden nap csak egy kicsit fogok fel belőle és így tök jól eloszlik. És remélem sokáig tart ez az érzés” – írja Facebook-posztjában Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója, hozzátéve, hogy az MKKP előtt egy óriási kihívás áll, ugyanis ezt az időszakot mínusz 680 millió forinttal indítják, ami – megjegyzése szerint – ez egy relatíve kemény nehezítő körülmény. A pártigazgató távozik posztjáról, de párttagságát megtartja, illetve arról nem írt, de vélhetően újpesti önkormányzati képviselői mandátumát is.

Nagy Dávid kijelentette ugyanakkor, hogy végre bebizonyosodtak a hazugságok, hogy „a Fidesz érdekei szerint akadályoztuk a kormányváltást és megélhetési politikusok vagyunk”. Ezek szerinte a lejárató kampány részei voltak csupán, igazság alapjuk pedig nem volt. – A miértekre meg kell találnunk a választ. A felelősségünk az elért eredményben közös a vezetéssel, az elnökséggel és a tagsággal. Másra mutogatni nem fogunk a továbbiakban sem – állította, majd kifejtette: „Könnyen lehet, hogy az utolsó egyhetes intenzív fekete lejárató kampány 7-8 évvel ezelőtti hazugságokkal, az akkori vezetőkről, 500.000 megtekintéssel (!) nyomott le minket 1% alá.”

A pártigazgató ezzel együtt a Kutyapártot egy erős közösségnek tartja, és ezt kezelni kellett volna, de a hajrában még sem tudta, ezért felelősségvállalást emlegetett. – Egy biztos, rosszul mértük fel, hogy az embereknek többre van igényre ezen a napon, mint hogy ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Azoknak is, akik minket akartak volna, de fontosabb volt hogy Orbán takarodjon. És Orbán takarodott. Nem kicsit, nagyon. És ez jó – tette hozzá.

„Nem a hatalomért és a pénzért csináltuk soha. Hanem egymásért és egy cselekvőbb és boldogabb Magyarországért. Az MKKP egy rendszerhiba, és egy szabadabb rendszerben végre tényleg kiteljesedhetne. Csak legyen szabadabb ez a rendszer. Kérlek. Köszönjük az összes segítséget és jó szót amit kaptunk! A legkevesebb, hogy értetek újrakezdjük. Bármilyen nehéz is lesz” – fogalmazott a jövőről Nagy Dávid.