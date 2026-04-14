Lemondott, egy szabadabb rendszert remél Nagy Dávid, a kétfarkúak pártigazgatója

„Elképesztő felszabaditó érzés, hogy az életem több mint felét leuraló rendszernek a mostani formájában vége. Igazából minden nap csak egy kicsit fogok fel belőle és így tök jól eloszlik. És remélem sokáig tart ez az érzés” – írja Facebook-posztjában Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója, hozzátéve, hogy az MKKP előtt egy óriási kihívás áll, ugyanis ezt az időszakot mínusz 680 millió forinttal indítják, ami – megjegyzése szerint – ez egy relatíve kemény nehezítő körülmény. A pártigazgató távozik posztjáról, de párttagságát megtartja, illetve arról nem írt, de vélhetően újpesti önkormányzati képviselői mandátumát is.
Nagy Dávid kijelentette ugyanakkor, hogy végre bebizonyosodtak a hazugságok, hogy „a Fidesz érdekei szerint akadályoztuk a kormányváltást és megélhetési politikusok vagyunk”. Ezek szerinte a lejárató kampány részei voltak csupán, igazság alapjuk pedig nem volt. – A miértekre meg kell találnunk a választ. A felelősségünk az elért eredményben közös a vezetéssel, az elnökséggel és a tagsággal. Másra mutogatni nem fogunk a továbbiakban sem – állította, majd kifejtette: „Könnyen lehet, hogy az utolsó egyhetes intenzív fekete lejárató kampány 7-8 évvel ezelőtti hazugságokkal, az akkori vezetőkről, 500.000 megtekintéssel (!) nyomott le minket 1% alá.”
A pártigazgató ezzel együtt a Kutyapártot egy erős közösségnek tartja, és ezt kezelni kellett volna, de a hajrában még sem tudta, ezért felelősségvállalást emlegetett. – Egy biztos, rosszul mértük fel, hogy az embereknek többre van igényre ezen a napon, mint hogy ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Azoknak is, akik minket akartak volna, de fontosabb volt hogy Orbán takarodjon. És Orbán takarodott. Nem kicsit, nagyon. És ez jó – tette hozzá.A kutyapárti Nagy Dávid 20 perccel kezdés előtt betegségre hivatkozva lemondta vitáját a momentumos Bedő Dáviddal, majd az ATV-be és Pamkutya-koncertre ment
„Nem a hatalomért és a pénzért csináltuk soha. Hanem egymásért és egy cselekvőbb és boldogabb Magyarországért. Az MKKP egy rendszerhiba, és egy szabadabb rendszerben végre tényleg kiteljesedhetne. Csak legyen szabadabb ez a rendszer. Kérlek. Köszönjük az összes segítséget és jó szót amit kaptunk! A legkevesebb, hogy értetek újrakezdjük. Bármilyen nehéz is lesz" – fogalmazott a jövőről Nagy Dávid.