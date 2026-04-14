2026-04-14 15:12:00 CEST

Lemondott Gyulay Zsolt MOB-elnöke a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségi tagságáról

Az egyszerre több pozíciót is betöltő sportvezető, egykori kétszeres olimpiai bajnok kajakozó változásokat akart elérni a Szujó Zoltán sportriporter vezette szövetségen belül. Ennek kudarca miatt már többen távoztak, a mostani lemondás Gyulay Zsolt többi pozícióját nem érinti.