Lemondott Gyulay Zsolt MOB-elnöke a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségi tagságáról

Lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben (MNASZ) betöltött elnöki tagságáról Gyulay Zsolt, aki egyben a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, valamint a Hungaroring elnök-vezérigazgatója is – írja a Blikk, hozzátéve, hogy az MNASZ elnöksége működésképtelenné vált. A 2022-ben megválasztott elnökségből már négyen távoztak, így össze kell hívni a szervezet tisztújító közgyűlését.
A lap a Formula portál információira hivatkozva azt írja, hogy Gyulay már tavaly is megpróbált változásokat előidézni, és leült átbeszélni az elnökség megmaradt tagjaival a folytatást, mivel bizalomvesztésként élte meg azt, hogy a megválasztott hét elnökségi tagból addigra mindössze négyen maradtak. Akkor végül a folytatás mellett döntött, most azonban a megnövekedett feladatai miatt – a Forma-1 mellett immár a MotoGP és a Superbike hazai futama is plusz kötelezettségeket jelent számára is – átértékelte a helyzetet, és benyújtotta a lemondását.
Felidézték, hogy a jelenlegi elnökség 2022 végén kapott felhatalmazást a tagságtól, de hamar felerősödtek azon hangok, melyek szerint nem olyan irányba halad a magyar autósport, mint amilyet Szujó Zoltán elnök ígért kampánya során. – Rohamosan csökkennek a nevezői létszámok szinte minden szakágban, a felvázolt pozitív változás pedig a tagság visszajelzése alapján nem valósult meg. Három év alatt több szakvezető, továbbá az elnökségi tagok jelentős része, köztük az alelnök is távozott.Még négy évig Gyulay Zsolt lehet a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke