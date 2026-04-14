Gyulay Zsolt a Hungaroringen - Korábbi felvétel

Lemondott Gyulay Zsolt MOB-elnöke a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségi tagságáról

Az egyszerre több pozíciót is betöltő sportvezető, egykori kétszeres olimpiai bajnok kajakozó változásokat akart elérni a Szujó Zoltán sportriporter vezette szövetségen belül. Ennek kudarca miatt már többen távoztak, a mostani lemondás Gyulay Zsolt többi pozícióját nem érinti.

Lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben (MNASZ) betöltött elnöki tagságáról Gyulay Zsolt, aki egyben a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, valamint a Hungaroring elnök-vezérigazgatója is – írja a Blikk, hozzátéve, hogy az MNASZ elnöksége működésképtelenné vált. A 2022-ben megválasztott elnökségből már négyen távoztak, így össze kell hívni a szervezet tisztújító közgyűlését.

A lap a Formula portál információira hivatkozva azt írja, hogy Gyulay már tavaly is megpróbált változásokat előidézni, és leült átbeszélni az elnökség megmaradt tagjaival a folytatást, mivel bizalomvesztésként élte meg azt, hogy a megválasztott hét elnökségi tagból addigra mindössze négyen maradtak. Akkor végül a folytatás mellett döntött, most azonban a megnövekedett feladatai miatt – a Forma-1 mellett immár a MotoGP és a Superbike hazai futama is plusz kötelezettségeket jelent számára is – átértékelte a helyzetet, és benyújtotta a lemondását.

Felidézték, hogy a jelenlegi elnökség 2022 végén kapott felhatalmazást a tagságtól, de hamar felerősödtek azon hangok, melyek szerint nem olyan irányba halad a magyar autósport, mint amilyet Szujó Zoltán elnök ígért kampánya során. – Rohamosan csökkennek a nevezői létszámok szinte minden szakágban, a felvázolt pozitív változás pedig a tagság visszajelzése alapján nem valósult meg. Három év alatt több szakvezető, továbbá az elnökségi tagok jelentős része, köztük az alelnök is távozott.

A korábbi sportdiplomaták helyére haverok, sportrajongók kerültek. Viselkedésükkel, tudatlanságukkal rengeteg kárt okoztak az érintett terület megítélésének.