Orbánnak novemberben sem lesz kihívója

Várhatóan újraosztják a pozíciókat a Fidesz novemberi kongresszusán. Azt állítólag Orbán Viktor már a velencei frakcióülésen bejelentette, hogy Kósa Lajos helyett Gyürk András lesz a párt ügyvezető alelnöke. Pokorni Zoltán hetekkel ezelőtt világossá tette, kivonul az országos politikából, Lázár Jánosnak pedig azért kell átadnia alelnöki helyét, mert miniszter nem lehet a pártvezetés tagja. A pártelnök-miniszterelnöknek ezúttal sem lesz kihívója.