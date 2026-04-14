Ferencz Orsolya: Orbán Viktor azt kérte, hogy ha felelőst kell mondanunk, mindenki őt nevezze meg

Orbán Viktor;parlamenti választás;Ferencz Orsolya;

2026-04-14 17:14:00 CEST

A miniszteri biztos állítása szerint ő mindenkitől iszonyattal nézi az úrhatnám életvitelt.

Lapunk is beszámolt róla, hogy Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az országgyűlési választások után rádöbbent, mi okozhatta a kormánypártok nagyarányú vereségét a vasárnapi voksoláson. – Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk – fejtette ki, hozzátéve azonban, hogy az ő hibáik, bűneik nem feledtethetik az elmúlt évtizedek eredményeit.

Ferencz Orsolya szerint a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy „a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet” helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat (...) Ez a vereség azoknak szól, akik a mi hazaszeretetünket, a mi hitünket kihasználták, akik számára ez semmit nem jelent, és ebben a percben őszintén nem tudom, hogy valaha jelentett-e.

Az önvizsgálat közben a miniszteri biztos interjút is adott a Telexnek. A választási eredményről először is elmondta, hogy a jobboldalinak nevezett közvélemény-kutatók a jelek szerint nagyobbat tévedtek. Megengedhetetlen, hogy egy magát közvéleménykutatónak mondó cég ekkorát tévedjen. Ekkora különbségre mindemellett nem számított, mint mondta, benne volt, hogy a Tisza nyeri a választást, de az is, hogy a Fidesz. – A titkos boszorkánykonyhában nem rotyogtak a fazekak – jelentette ki.

Ferencz Orsolya szerint ő személyesen nem volt ott a Fidesz eredményváróján, de elismerte, hogy történelmi pillanatról van szó, és úgy látta, sokan méltósággal vették tudomásul az eredményt. Konkrét neveket nem akart megnevezni arra, hogy a választások utáni üzenete kiknek szólt, mindenkinek szeretné megadni az időt arra, hogy felelősséget vállaljon. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha most nem mondanak nevet, akkor egy hét múlva sem fognak - jegyezte meg. Ami a felelősöket illeti, a miniszteri biztos szerint Orbán Viktor kérte tőlük, hogy ha felelőst kell megnevezni, akkor mindenki a miniszterelnök nevét mondja.

A választási vereségnek Ferencz Orsolya szerint több oka van, ezek egy része tőlük független, más részét viszont ők rontották el. Egyes ügyekben az emberek mást gondoltak, mint a kormánypárt, bizonyos ügyeket pedig a emberek a Fideszhez kötöttek, amelyek egy része valós volt, más része viszont a média torzító hatásának eredménye - mondta el általánosságban, majd konkrétumként megemlítette az MNB alapítványából eltűnt százmilliárdokat és a Matolcsy-kör viselkedését. „Én nem tegnap találtam ki ezt, hogy ez nem illendő dolog (…) Ezt az elképesztő úrhatnám életvitelt, ezt én mindenkitől iszonyattal nézem” - mondta el ezzel kapcsolatban, illetve a kegyelmi botrányról is elmondta, hogy óriási hiba volt.

Ferencz Orsolya kijelentette azt is, hogy ha valamilyen ügy nem volt kellőképpen kivizsgálva, akkor el is várja a Tiszától, hogy tegye meg.

A miniszteri biztos szavait Pikó András józsefvárosi polgármester a Facebookon kommentálta. Mint fogalmazott: „Ferencz Orsolya hirtelen rájött, hogy a Fidesz bukását a képmutatás és a korrupció okozta. A bukott Fidesz bukott helyi jelöltje most már azokat tartja felelősnek a saját pártjában, akik az erkölcsöt pénzre, erőszakoskodásra és az üres szólamokra (értsd: hazugságokra) cserélték.” (Mint ismert, Ferencz Orsolya a VIII. kerületi központú budapesti 2-es választókörzetben mérettette meg magát vasárnap, s szenvedett meggyőző vereséget a tiszás Bódis Krisztától - a szerk.).

A polgármester úgy folytatta: „Ferencz Orsolya címlapokra került megvilágosodásának hitelességét azonban erősen megkérdőjelezi, hogy a kampány utolsó napjáig fenntartások nélkül terjesztette a Fidesz központi hazugságait. Gátlások nélkül verte át a Diószegi utcai állami kisajátítás által érintett lakókat és a saját szavazóit. Utólagos belső kritikáját pedig úgy fogalmazta meg, hogy mögötte tapsolt három olyan helyi fideszes politikus is, aki vastagon érintett a szétlopott Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében.” Ezért Pikó András szerint legyen világos mindenkinek: a Kocsis Mátéhoz kötődő józsefvárosi Fidesztől senki sem várhat megújulást.