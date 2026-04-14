Ursula von der Leyen ma újra tárgyalt Magyar Péterrel, szerinte gyorsan kell lépni

Magyarország;Európai Bizottság;tárgyalás;jogállamiság;EU-s támogatás;Ursula von der Leyen;Magyar Péter;

2026-04-14 16:46:00 CEST

A befagyasztott EU-s támogatások megszerzése a tét.

Helyreállítás, idomulás, reform – ez a három kulcsszava annak a tweetnek, amelyben Ursula von der Leyen számolt be arról, hogy ma újra tárgyalt Magyar Péterrel, a vasárnapi parlamenti választáson győztes Tisza Párt elnökével. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, gyors munkára van szükség, Magyarországnak helyre kell állítania a jogállamiságot, idomulnia kell a közös európai értékekhez és reformokat kell hoznia az európai befektetések jelentette lehetőségek megragadásához.

Ursula von der Leyen vasárnap az elsők között gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez, hétfőn pedig telefonon már beszéltek egyszer. Magyar Péter a nemzetközi sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy ami az Orbán-kormány miatt befagyasztott uniós pénzeket illeti, rendkívül fontos gyors lenni, egy jelentős részük megszerzésénél ugyanis nagyon szigorú határidők vannak, és van olyan tétel, amelynél az ország már 2026 augusztusában kifuthat az időből. Ő világosan jelezte, mit tudnak vállalni, mi az, ami jó Magyarországnak, a magyar vállalatoknak és a magyar embereknek, és mit kér az Európai Bizottság is. Négy pontot jelölt meg,

a korrupció elleni intézkedéseket, beleértve az Európai Ügyészséghez való csatlakozást,

az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok függetlenségének helyreállítását,

a sajtószabadság biztosítását és a propaganda tiltott állami támogatásának megszüntetését,

valamint az akadémiai szabadság visszaadását,

a magyar egyetemek felszabadítását és visszaadását a szenátusnak, az egyetemi polgárságnak, továbbá a kutatóintézetek visszaadását a kutatóknak. Hangsúlyozta: – Ezeket tudjuk vállalni, full stop.

Összesen 8000 milliárd forint EU-s támogatás visszaszerzése a tét.