Magyar katonák indulnak Libanonba az ENSZ békefenntartó missziója keretében

A magyar kontingens tizenegyedik váltását alkotó katonák emelt szintű felkészítésen vettek részt a küldetés megkezdése előtt.

Elindult repülőgéppel Bejrútba az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában szolgáló magyar katonák váltóállománya - közölte a Honvédelmi Minisztérium kedden az MTI-vel.

A tárca közleményében azt írta, a magyar kontingens tizenegyedik váltását alkotó katonák emelt szintű felkészítésen vettek részt a küldetés megkezdése előtt, tekintettel arra, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet meredeken romlott az utóbbi hónapokban. A műveleti, harcászati, pszichológiai, egészségügyi és kulturális területre is kiterjedő felkészítés célja, hogy a kontingens hatékonyan és biztonságosan tudja ellátni feladatait Libanon déli részén - tették hozzá.

A szaktárca emlékeztetett arra, hogy a Magyar Honvédség 2006 óta vesz részt az ENSZ libanoni békefenntartó műveletében (UNIFIL), amelynek célja a térség békéjének és biztonságának fenntartása. A jelenleg a lengyel kontingens részeként szolgáló magyar katonák feladatai közé tartozik a könnyűlövész, az őrzés-védelmi, a járőr- és konvojkísérő szolgálat, valamint a gyorsreagáló erők támogatása.

