ENSZ vagy EBESZ békefenntartókat kap Ukrajna?

Petro Porosenko ukrán államfő a minszki tűzszüneti megállapodást követően vetette fel egy ENSZ békefenntartó misszió szükségességét Ukrajnába és az Európai Uniótól is segítséget kért ilyen téren. Brüsszel egyelőre nem adott választ, de jelezte, az EU-nak nincs ilyen kapacitása, a minszki megállapodás pedig nem rendelkezik kéksisakosokról. Oroszország vehemensen elutasította az ötletet.