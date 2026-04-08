Izrael támogatja a tűzszünetet, de leszögezte, hogy az Libanonra nem terjed ki

2026-04-08 12:51:00 CEST

Izrael támogatja Donald Trump amerikai elnök arról szóló döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, ugyanakkor Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, a tűzszünet nem vonatkozik Libanonra – írja a Reuters.

Az erről szóló közlemény azt is leszögezi, az ország azzal a feltétellel támogatja az Egyesült Államok által bejelentett lépést, hogy Teherán haladéktalanul megnyitja a Hormuzi-szorost és leállítja az Egyesült Államok, Izrael és a régió országai elleni támadásait.

Izrael mindemellett tudatta, támogatja az Egyesült Államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy Teherán a továbbiakban ne jelenthessen nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést az Egyesült Államokra, Izraelre és Irán arab szomszédaira. Hozzátette, Washington közölte Izraellel, hogy elkötelezett a közös célok elérése mellett a közelgő tárgyalásokon. Teherán korábbi bejelentése alapján az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban.

A BBC eközben közölte, az izraeli hadsereg szerda reggel, a tűzszüneti megállapodás bejelentését követően légicsapásokat hajtott végre a Libanon déli részén fekvő Türosz és Nabatieh területén.

Mint arról mi is beszámoltunk, az amerikai elnök kedd este jelentett be két hétig tartó tűzszünetet Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a támadásait, amiért Irán megnyitja a világ kőolajellátása szempontjából kulcsjelentőségű Hormuzi-szorost. Donald Trump a Truth Socialön azt is közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.