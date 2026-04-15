Magyar Péter az M1-en: Nem érzi ezt kellemetlennek szerkesztő asszony?

2026-04-15 09:45:00 CEST

Ennek a hazugsággyárnak a Tisza-kormány magalakulása után vége van – jelentette ki a leendő miniszterelnök.

– Jó érzés itt lenni, másfél évvel azután, hogy utoljára itt jártam, beengedték a legnagyobb párt vezetőjét – jelentette ki Magyar Péter az M1 műsorában, nem sokkal azután, hogy interjút adott a Kossuth Rádióban. Hozzátette, nincs bennük személyes sértettség, de a programjuk egyik eleme, hogy „ennek a hazugsággyárnak a Tisza-kormány magalakulása után vége van”, fel fogják függeszteni a hazug hírszolgáltatást. Meg fogják teremteni a független, objektív, pártatlan média feltételeit, tudják, hogy nincs tökéletes média, de ez nem folytatható – hangsúlyozta.

A leendő miniszterelnök kiemelte, a Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog, azért fognak dolgozni, hogy minden magyar embernek jó legyen, rend, béke, biztonság legyen. Többek között – hangsúlyozta – megtartják a déli határkerítést, nem fogják kiengedni jogerősen elítélt embercsempészek ezreit, megtartják és kiterjesztik a rezsicsökkentést. Megjegyezte, Mészáros Lőrinc, „Orbán Viktor pénztárcája és strómanja” ötször gazdagabbá vált tíz év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt. Eközben rengetegen élnek mélyszegénységben, a kormány 2019 óta nem emelte a szociális tűzifakeretet, de 20 milliárd forintot elégettek a nem létező Tisza-program terjesztésére.

A hírszolgáltatás felfüggesztéséről Magyar Péter azt mondta, a kötelezettségnek, ami benne van a médiatörvényben, a kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak „önök semmiben nem tettek eleget”. – Ha itt a Kunigunda utcában engem vádolnak törvénysértéssel, az olyan, mint amikor a bolti tolvaj elkezdi a rendőrre kiabálni, hogy te ne lopjál – állapította meg. Kérdésre közölte, nem fog beleszólni a közmédia munkájába, „ne keverjen össze minket Rogán Antallal”.

Magyar Péter a műsorban arról is beszélt, egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, és elmondta, négy feltételt fog teljesíteni a Tisza-kormány:

korrupcióellenes intézkedések,

függetlenné teszik és visszaadják a szabadságát a magyar nyomozóhatóságoknak és az igazságszolgáltatásnak,

visszaadják a magyar sajtó függetlenségét, szabadságát,

visszaadják az akadémia szabadságát.

Ezeket nem sokkal korábban a Kossuth Rádióban is ismertette a Tisza Párt elnöke.

A félrevezetésnek, hazug propagandának vége lesz, a lényegről fognak beszélni – szögezte le. Jelezte, „önöknél az is megjelent, szerkesztő asszony, hogy Németországban nincs internet, önöknél azt is leadták, hogy Németországban nem szexelnek az embernek”.

– Nem érzi ezt kellemetlennek? – tette fel a kérdést Magyar Péter, aki szerint most is a Rogán Antalék által leírt propagandát olvassa fel a műsorvezető. A riporter úgy reagált, a közmédia műsorvezetői saját maguk készülnek fel.

A leendő miniszterelnök a beszélgetés során azt is elmondta,

kiterjesztik a rezsicsökkentést, a tűzifánál is, felülvizsgálják a rendszerhasználati díjat,

céljuk, hogy ne egy iránynak, például a Barátság kőolajvezetéknek legyen kitéve az ország,

augusztus végéig eldől, hogy egy részét, 4000 milliárd forintot az újjáépítési alapból haza tudnak-e hozni”,

azon lesznek, hogy minden eurocentet haza hozzanak és hatékonyan használják fel, „nem lombkorona nélküli lombkoronasétányokat készítenek uniós pénzekből”,

segíteni fogják a kis- és középvállalkozásokat, fejleszteni fogják a vidéki kiskórházakat és régiós csúcskórházakat hoznak létre, vasútfejlesztés lesz,