Fizet-e valaha Rogán?

Vissza fogja-e valaha fizetni Rogán Antal és csapata azt az 50 millió forintot, amit a belvárosiaktól vettek el? Juhász Péter, az V. kerület Együtt-PM-es polgármester-jelöltje erre kíváncsi leginkább, miután kiderítette, még 2011-ben csaknem 50 millió forintot fizetett ki a Rogán vezette V. kerületi önkormányzat, mert jogszerűtlenül mondta fel a korábbi kerületi lappal kötött szerződést.