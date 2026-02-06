Online rádiót indított a Osztrák Szabadságpárt, amerikai mintára, hangsúlyozott patriotizmussal.
Évek óta egyre nagyobb hiányt hoznak össze a fideszes propagandaadónál.
Nagyon kevesen találkoztak a cáfolatokkal, a választók egy részét el sem érték azok.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasította Szigetvári Viktornak, az Együtt elnökének a miniszterelnök határon túliaknak írt és választási regisztrációra biztató levele miatt benyújtott kifogását csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
Vissza fogja-e valaha fizetni Rogán Antal és csapata azt az 50 millió forintot, amit a belvárosiaktól vettek el? Juhász Péter, az V. kerület Együtt-PM-es polgármester-jelöltje erre kíváncsi leginkább, miután kiderítette, még 2011-ben csaknem 50 millió forintot fizetett ki a Rogán vezette V. kerületi önkormányzat, mert jogszerűtlenül mondta fel a korábbi kerületi lappal kötött szerződést.