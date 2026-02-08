Tóth Gabi: Soha nem drogoztam, azért vártam a 18-at, hogy mehessek a Fideszre szavazni

Orbán-kormány;Fidesz;drog;Tóth Gabi;zeneipar;

Az énekesnő egy interjúban azzal állt elő, hogy azért nem hívják fesztiválokra, mert ő klubok helyett falunapokon lép fel, és mert nem drogozott együtt a zeneipar szereplőivel.

„Azért vártam, 18 éves lehessek, hogy mehessek szavazni a Fideszre. És én onnantól kezdve minden évben Fideszre szavaztam. Én is, a családom is” – jelentette ki Tóth Gabi a Hotel Lentulaiban, a kormányközeli Mandiner Lentulai Krisztián által vezetett műsorában.

Az énekesnő a Telex szemléje szerint a beszélgetésben arról beszélt, korábban mindenki elpárolt tőle, de most, hogy – elmondása alapján – újra beindult a karrierje, a pénz miatt elkezdtek visszaszivárogni az emberek. Kitért arra is, hogy fesztiválon is jó műsort csinálna, mégsem hívják, ami mögött szerinte az áll, hogy ő klubok helyett falunapokon lép fel, és nem drogozik együtt zeneipari szereplőkkel.

„Én soha nem drogoztam, és ki se próbáltam ezeket” – kezdte Tóth Gabi, majd azzal folytatta, hogy emiatt nála nem volt meg a közös titok, hogy nem akarnak lebukni. Szerinte egy olyan veszélyes és illegális tevékenység után, mint a drogozás, össze kell zárni. A Fideszről azt mondta: „Az, ami szimpatikus nekem ebben az oldalban, hogy dolgozz meg azért, amid van.” Szerinte voltak negatív példák, amivel tudnak „jó prolihergelést tolni,” de mindenki megdolgozik azért, amit keres.

Nem hisz benne, hogy az eladott jegyek alapján lehetne felmérni és beárazni egy zenészt, ő sok eladóval szemben akárhova elmegy, így például falunapokra is jár. „Volt egy időszak, amikor nagyon rámentem arra, hogy szeretnék bekerülni ilyen fesztiválokra. Mindig azt kaptam, hogy csak akkor kerülhetek be, ha én előtte klubokban bizonyítom, hogy vesznek rám jegyet” – mondta. Hozzátette, csak a legnagyobb klubok megtöltése után lehet bekerülni a fesztiválokra, de mivel az ő közönsége nem egyetemistákból áll, hanem tinikből, anyukákból és nagyszülőkből, ezért itt máshogy lehet mérni a sikert.

A vele időnként összetűzésbe kerülő testvérénél, Tóth Veránál azért is tartja magát megosztóbb személyiségnek, mert neki elmondása szerint nagyon nagy az igazságérzete, és „akkor is balhéba keveredik, amikor nem kéne”. Tóth Gabi arról is beszélt, hogy korábbi színházi pályafutása alatt sok bántalmazás érte, miután felköltözött Budapestre.

Noha tavaly tavasszal egy darabig úgy tűnt, hogy az énekes kegyvesztett lett, és lecserélik Muri Enikőre, azonban újból keblére ölelte őt a NER, és azóta decemberben felszólalt a DPK szegedi, háborúellenesnek nevezett gyűlésén, a Fidesz januári kongresszusán pedig Orbán Viktor előtt énekelte el az Eye of the Tigert.