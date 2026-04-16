Kovács Gergely: Így utólag, persze nem kellett volna elindulnunk a választáson

2026-04-16 10:19:00 CEST

Az MKKP társelnökének meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az egy százalékot.

Meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az egy százalékot, ezért nem léptek vissza, ami szerinte hiba volt – erről beszélt Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke az RTL Híradónak. – Így utólag, persze nem kellett volna elindulnunk a választáson – fogalmazott.

Most a pártnak vissza kell fizetnie a kampányra kapott, több mint 680 millió forintot. Kovács Gergely szerint ennyi pénzük nincs, ezért gyűjtésbe kezdtek, a riport megjelenéséig 30 millió forintot sikerült összekalapozniuk.

Az RTL Híradó elment az MKKP bázisára, ahol több tucat bontatlan szórólapot és több mint ezer, ki sem bontott választási plakátot talált.

– Igazából én azt gondolom, hogy bármilyen kampányt csinálhattunk volna, és ha most még kirakunk ezer plakátot a végén, attól nem lett volna nagyon más az eredmény

– fogalmazott Kovács Gergely. Egyelőre nem tudja, mire számíthatnak, mert Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy egy párt ne tudta volna visszafizetni a támogatást. 2018-ban az Együtt került hasonló helyzetbe, de végül ők össze tudták gyűjteni az összeget.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza szerint a felelősség ilyenkor a pártot és a jelölteket is terheli. – Ilyenkor a vezető tisztségviselők a teljes összegig felelnek a saját vagyonukkal is – mondta. Szerinte azonban a pénz visszafizetését igazságosabbá kellene tenni, például sávok bevezetésével.