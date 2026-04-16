„A Fidesz azért vesztett, mert kiirtotta a fő szavazói derékhadát a közszolgáltatások leépítésével”

2026-04-16 09:33:00 CEST

2026. április 12. apagyilkosság volt. Ha az új rendszer nem kerül közelebb az emberekhez, úgy végzi, mint az akkori 1989-ben. A TEK olyan, mint a Munkásőrség volt. Csak úgy röpködtek a meglepő párhuzamok és megállapítások a KAS Kiadó kéthetente megrendezett Civil Szalonjában, ahol Csepeli György szociológusprofesszor és Fleck Zoltán jogászprofesszor volt vendég és tartott előadást a választási eredményről.

Április 12. és a választás utáni népünnepélyben is megjelenő nemzeti egység óriási élmény volt mindenkinek: sokadszorra derült ez ki, a szalonba látogatók és vendéglátóként Kocsis András Sándor kiadóvezető is erről számolt be. Ez jelzi a rendszerváltás-kormányváltás alapját is: a fiatalok most nem a lábukkal szavaztak, nem mentek külföldre, hanem az asztalra csaptak. Fleck Zoltán úgy látja, az 1989-es rendszerváltás sem volt ilyen, a mostani fiataloknak ez volt az első rendszerváltásuk, „apagyilkosság” történt. Csepeli György morbid humorral jegyezte meg, a Fidesz azért vesztett, mert az alacsony iskolai végzettségűek, alacsony jövedelműek, idősek, azaz fő szavazói derékhadát kiirtotta a közszolgáltatások leépítésével.

A Tisza a Tisza Szigetekkel egy mozgalom, erre most nagyon kéne építeni – hívta fel a figyelmet Fleck Zoltán, mert a 1989-es rendszerváltás nagy tanulsága volt, hogy ha magasan történik a fejek felett, nincs polgári részvétel, az nem tud kitartani. Szerinte ezt egy új önkormányzati választással lehet segíteni, úgy tudja, lesz is előrehozott választás. Meg kell szabadulni bizonyos figuráktól, mint Polt Péter egykori főügyésztől, jelenlegi alkotmánybírósági elnöktől, mert érintett lesz a felelősségre vonásban – folytatta Fleck Zoltán. És ahogy az MSZMP Pártfőiskolája vagy a Munkásőrség is megszűnt 1989 után, az MCC és a TEK is meg kell szűnjön. Meg kell törni a jogfolytonosságot. Fleck Zoltán szerint Magyar Péternek a jogállamiságra sem kell figyelnie, ahogyan a második világháború után a náci törvényeket sem vették figyelembe. (A Tisza Párt elnöke már többször is jelezte, hogy nem akarja leépíteni a jogállamiságot, a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján szó szerint úgy fogalmazott: Nem fogunk jogállam-ellenes intézkedésekkel jogállamot helyreállítani – a szerk.)

A demokrácia kerüljön közelebb az emberekhez, de az Alkotmánybíróság is egy elefántcsonttoronyban van, a bírák pedig nem nyilatkozhatnak. Miért nem lehet emberi nyelven megírni az alkotmánybírósági határozatokat? Vagy ezeket emberi nyelven előadni a köztévén? A bírák miért nem vitatkozhatnának ítéletekről? – sorolta a kérdéseit Fleck Zoltán. Az ombudsman is várja a beadványokat, láthatatlan, ahelyett, hogy maga menne az emberek közé, a problémákhoz, proaktívan. Ez is változhatna. Ha ezt az új rendszert nem lehet közel vinni az emberekhez és az embereket érintetté tenni a létezésében, el fog bukni ez is. Csepeli György a múltat idézte fel: a rendszerváltáskor nem voltak demokraták, velük kellett volna demokráciát építeni, és a kapitalizmus tekintetében ugyanez volt a felállás. A társadalmi vita, a nyilvánosság fontos, a tömegkommunikációt ezért volt bűn propagandává silányítani.

Fleck Zoltán szerint jó alkalom az alkotmányozás a vitára, le lehet ezt vinni helyi szintekre. A társadalom vitassa meg akár az igazságosság értékének kérdését is. A társadalom, ne pár szakértő. Vagy azt, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasszuk-e meg. A szóban állás gyógyító ereje a lényeg – emelte ki a jogászprofesszor. Akár a trauma közepén is gyógyító erejű tud lenni, itt és most, hogy szóba állok a szomszédommal.

És a fideszes szavazókkal is beszélgetni kell, ahogyan Magyar Péter is elment 700 településre beszélgetni velük. A jövőre nézvést is hallhattunk izgalmasat, Fleck Zoltán legalábbis átmeneti, helyreállító kormányzásra számít, az autokratikus rendszerek megdőlése után ez szokott lenni. A Tisza ma gyűjtőpárt, és lehet, hogy 2030-ra kettéválik konzervatív és baloldali pártra, mert ma a baloldalnak nincs képviselete a parlamentben, ez így most nem maradhat, viszont a Tisza programjában több baloldali elem is megtalálható.