Vitályos Eszter közölte, hogy nem lesz Kormányinfó

Míg Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnökkel találkozott a Sándor-palotában, majd az épületnél sajtótájékoztatót tartott, a Karmelita kolostorban kormányülés volt. Ezt követően sikerült a Telexnek megszólaltatnia Vitályos Eszter kormányszóvivőt.
– Elnézést, telefonálok – mondta Vitályos Eszter a portálnak, majd miután az újságíró ismét arról érdeklődött, lesz-e Kormányinfó, annyit elárult: „nem lesz, majd Gulyás Gergely fogja önöket tájékoztatni. De telefonálok, úgyhogy legyenek kedvesek...”
A kormányszóvivő egyébként vasárnap, a választás éjszakáján a Facebook-oldalán gratulált tiszás ellenfelének, Tóthmajor Balázsnak az elért eredményhez. „A választók döntöttek. Mindenekelőtt köszönöm a támogatásotokat, a hatalmas munkátokat, a törhetetlen hiteteket. Ma sokan voltunk – de nem elegen" – fogalmazott.