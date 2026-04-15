Megtalálták Szijjártó Pétert

2026-04-15 20:05:00 CEST

Vasárnap óta az egyik legnagyobb kérdése a magyar nyilvánosságnak, hogy hová tűnt Szijjártó Péter: a külgazdasági és külügyminiszter a választás napja óta nem igazán ad életjelet magáról, Orbán Viktor mögött sem volt jelen a Fidesz választási eredményváróján, a Facebookon pedig egy vasárnapi, szavazásra buzdító bejegyzése óta nem posztolt, pedig korábban a legaktívabb kormánytagok közé tartozott. Felmerült, hogy a tárcánál darál le éppen bizonyos iratokat, de ezt a minisztérium tagadta. Mások arra gyanakodtak, hogy az orosz Barátságért kitüntetés díjazottja esetleg már elhagyta az országot, most azonban kiderült, hogy ez sem igaz.

A 444 a Karmelita körüli nagy nyüzsgésben megtalálta Szijjártó Pétert is, a tárcavezetőt a miniszterelnök hivatalából látták elvonulni a miniszterelnök hivatalából. Kérdezni persze nem tudtak tőle, a lap megszólítására a külgazdasági és külügyminiszter nem reagált. A fotó tanúsága szerint sebtében beszállt a rá várakozó furgonba emberei gyűrűjében és távozott.