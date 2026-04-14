A külügy szerint Szijjártó Péter és Gyarmati Eszter nem járt az iratmegsemmisítő irodákban

Szijjártó Péter;iratok;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-04-14 19:54:00 CEST

A külügy szerint annyi történt, hogy „elektronikus formában korábban eltárolt és így majd átadásra kerülő dokumentumok korábban kinyomtatott és így feleslegessé vált papíralapú verzióit dobták ki.”

A választás éjszakája óta az egyik legnagyobb talány, hogy Szijjártó Péter azért nem mutatkozik-e a nyilvánosság előtt, mert épp bőszen tevékenykedik a Külgazdasági és Külügyminisztérium iratmegsemmisítői környékén. Utóbbiról először Magyar Péter beszélt, miután Tárkányi Zsolt átadott neki egy dokumentumot a nemzetközi sajtótájékoztatója közben, azóta pedig Orbán Anita, a külügyminiszteri poszt várományosa is arra szólította fel a tárcavezetőt, hogy hagyja abba az iratmegsemmisítést. A külügyi tárca azonban most reagált a Telexnek, és tagadta az erről szóló állításokat.

A lap azt követően kereste meg a tárcát, hogy a birtokába került egy olyan videófelvétel, amely szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 523-as és 524-es szobájában zajlott iratmegsemmisítés. Úgy tudják, ezen jelen volt Szijjártó Péter, Balajthy Henrietta, a külügy politikai igazgatója és Gyarmati Eszter közigazgatási államtitkár. Eljutott a Telexhez egy olyan felvétel is, amelyen külügyi tárca épülete melletti, ledarált papírokkal teli szemeteskukák láthatók. Ezért megkérdezték a minisztériumot, valóban zajlott-e iratmegsemmisítés ezekben az irodákban, illetve jelen volt-e Szijjártó Péter és a két munkatársa, valamint mi indokolta a dokumentumok esetleges megsemmisítését.

A következő választ kapták: „Nonszensz, felháborító és minden határon túlmegy az ilyen híresztelés. Ilyen felvétel nem létezhet, mivel Szijjártó Péter és Gyarmati Eszter nem jártak azokban az irodákban. Mindösszesen annyi történt, hogy Balajthy Henrietta titkársága az elektronikus formában korábban eltárolt és így majd átadásra kerülő dokumentumok korábban kinyomtatott és így feleslegessé vált papíralapú verzióit dobták ki.”