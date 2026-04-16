Földrengés volt az éjjel Magyarország és Horvátország határán

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében – írja honlapján a katasztrófavédelem.
A közlemény kiemeli, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint a 2,5 magnitúdójú földmozgás csütörtökön, 1 óra 30 perckor keletkezett.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.