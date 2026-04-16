Bóka János indokolta, miért nem vesz részt Orbán Viktor a következő EU-csúcson

2026-04-16 11:06:00 CEST

Kiderült az is, hogy a leköszönő miniszterelnök nem kért fel Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt.

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23-24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt – közölte Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán. Szerdán a Politico is arról írt, hogy értesülése szerint a leköszönő kormányfő nem lesz ott az ülésen.

Bóka János most kiemelte, mivel az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel. „A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk” – tette hozzá.

Bejegyzését azzal zárta, az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap.