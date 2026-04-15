Orbán Viktor megbukott, az EU-csúcsra sem megy el, így nem lehet számonkérni az orosz kapcsolat miatt

Hivatalosan nem került szerdán napirendre az ukrán hitel ügye az EU tagállami nagyköveteinek ülésén, de egyértelművé vált, hogy amíg az Orbán-kormány vezeti Magyarországot, nem várható semmi változás - közölte lapunkkal az ügyre rálátó forrás.
Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt decemberben Orbán Viktor is elfogadta, azzal a feltétellel, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – kimarad belőle. Aztán februárban az Orbán-kormány felrúgta egy korábban az EU-csúcson elfogadott döntést. Hivatalos indoklás szerint azért, mert Ukrajnán keresztül nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken. Az ügyben egy sor adok-kapok és üzengetés után Orbán Viktor kitartott döntése mellett, annak ellenére, hogy éles kritikákat kapott a márciusi EU-csúcson is.
A folyamatban egyébként három különböző jogszabályt kellett az uniós intézményeknek elfogadniuk, ebből csak egyhez, a hétéves uniós költségvetés átírásához volt szükség a huszonhét tagállam egyetértésére. Bár sok vita volt a 2026-re és 2027-re szóló támogatás részleteiről, a decemberi csúcs után mindenki azt gondolta, ez a lépés csak egy formaság. Az EU a huszadik Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását is tervezte február 24-ig, ami az Ukrajna elleni invázió negyedik évfordulója volt, de a magyar kormány ezt is megvétózta.
Magyar Péter a Tisza választási győzelme után többször is elmondta, számára az ukrán hitel kérdése nem fontos, hiszen a döntés már decemberben megszületett. Szerinte helyes, hogy Magyarország ebből kimarad, mert nagyon rossz a gazdasági helyzetünk.
Ennek fényében az várható, hogy amint hivatalba lép az új kormány, elengedi a vétót. Hivatalos információnk nincs a következő szankciós csomag elfogadásával kapcsolatban, de a Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy azt várják, ezt a másik döntéssel együtt fogadhatják el, hiszen ehhez is egyhangú döntés kell, és csak Magyarország ellenezte ezt.
A hitel véglegesítéséhez mindössze a tagállami nagyköveteknek kell megállapodniuk, amit aztán a minisztereik írásban jóváhagynak. Ha a tervek szerint május közepén hivatalba léphet az új magyar kormány, napokkal később lehet döntés, és a pénz folyósítása is megkezdődhet szinte azonnal.
Addig az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen dolgozik Ukrajna finanszírozásának részletein, így azon is, hogy a 90 milliárdból mikor, mennyit és pontosan mire kap Ukrajna. Kedden Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, a tervek szerint az első fizetést még a második negyedévben folyósítani fogják. A napokban a kiijevi vezetéshez egy másik csatornán is érkezik az EU-tól pénz, így az ukrán állam biztosan fizetőképes marad. A néhány évvel ezelőtt elfogadott támogatási eszközön keresztül Ukrajna bizonyos vállalásokat tett reformokra, ennek következő etapjait tudták most kipipálni.
A Tisza-kormány felállásáig még lesz egy informális EU-csúcs, a tagállamok vezetői Cipruson, Nicosiában és Ayia Napa üdülőhelyen egyeztetnek jövő csütörtökön egy sor témában. A brüsszeli Politico szerdán azt írta, ezt a csúcsot már kihagyja Orbán Viktor. Kérdés, hogy így mikor lesz lehetősége Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének számonkérni a magyar miniszterelnököt. Ursula von der Leyen elnöke korábban ugyanis jelezte, beszélni akar vezetői szinten arról, hogy az Orbán vezette kormány milyen információkat osztott meg Oroszországgal.