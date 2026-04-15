Orbán Viktor megbukott, az EU-csúcsra sem megy el, így nem lehet számonkérni az orosz kapcsolat miatt

2026-04-15 18:55:00 CEST

A Tisza-kormány hivatalba lépéséig nem várható, hogy el lehetne fogadni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt – tudta meg a Népszava.

Hivatalosan nem került szerdán napirendre az ukrán hitel ügye az EU tagállami nagyköveteinek ülésén, de egyértelművé vált, hogy amíg az Orbán-kormány vezeti Magyarországot, nem várható semmi változás - közölte lapunkkal az ügyre rálátó forrás.

Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt decemberben Orbán Viktor is elfogadta, azzal a feltétellel, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – kimarad belőle. Aztán februárban az Orbán-kormány felrúgta egy korábban az EU-csúcson elfogadott döntést. Hivatalos indoklás szerint azért, mert Ukrajnán keresztül nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken. Az ügyben egy sor adok-kapok és üzengetés után Orbán Viktor kitartott döntése mellett, annak ellenére, hogy éles kritikákat kapott a márciusi EU-csúcson is.

A folyamatban egyébként három különböző jogszabályt kellett az uniós intézményeknek elfogadniuk, ebből csak egyhez, a hétéves uniós költségvetés átírásához volt szükség a huszonhét tagállam egyetértésére. Bár sok vita volt a 2026-re és 2027-re szóló támogatás részleteiről, a decemberi csúcs után mindenki azt gondolta, ez a lépés csak egy formaság. Az EU a huszadik Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását is tervezte február 24-ig, ami az Ukrajna elleni invázió negyedik évfordulója volt, de a magyar kormány ezt is megvétózta.

Magyar Péter a Tisza választási győzelme után többször is elmondta, számára az ukrán hitel kérdése nem fontos, hiszen a döntés már decemberben megszületett. Szerinte helyes, hogy Magyarország ebből kimarad, mert nagyon rossz a gazdasági helyzetünk.

Ennek fényében az várható, hogy amint hivatalba lép az új kormány, elengedi a vétót. Hivatalos információnk nincs a következő szankciós csomag elfogadásával kapcsolatban, de a Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy azt várják, ezt a másik döntéssel együtt fogadhatják el, hiszen ehhez is egyhangú döntés kell, és csak Magyarország ellenezte ezt.

A hitel véglegesítéséhez mindössze a tagállami nagyköveteknek kell megállapodniuk, amit aztán a minisztereik írásban jóváhagynak. Ha a tervek szerint május közepén hivatalba léphet az új magyar kormány, napokkal később lehet döntés, és a pénz folyósítása is megkezdődhet szinte azonnal.

Addig az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen dolgozik Ukrajna finanszírozásának részletein, így azon is, hogy a 90 milliárdból mikor, mennyit és pontosan mire kap Ukrajna. Kedden Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, a tervek szerint az első fizetést még a második negyedévben folyósítani fogják. A napokban a kiijevi vezetéshez egy másik csatornán is érkezik az EU-tól pénz, így az ukrán állam biztosan fizetőképes marad. A néhány évvel ezelőtt elfogadott támogatási eszközön keresztül Ukrajna bizonyos vállalásokat tett reformokra, ennek következő etapjait tudták most kipipálni.

A Tisza-kormány felállásáig még lesz egy informális EU-csúcs, a tagállamok vezetői Cipruson, Nicosiában és Ayia Napa üdülőhelyen egyeztetnek jövő csütörtökön egy sor témában. A brüsszeli Politico szerdán azt írta, ezt a csúcsot már kihagyja Orbán Viktor. Kérdés, hogy így mikor lesz lehetősége Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének számonkérni a magyar miniszterelnököt. Ursula von der Leyen elnöke korábban ugyanis jelezte, beszélni akar vezetői szinten arról, hogy az Orbán vezette kormány milyen információkat osztott meg Oroszországgal.