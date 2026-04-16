Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten, utoljára a Széll Kálmán téren látták

2026-04-16 12:04:00 CEST

A rendőrség eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Lőrincz Elizabet Diána ügyében – írja a Budapest XII. kerületi rendőrkapitányság.

Információink szerint a lánynak iskolából hazafelé menet veszett nyoma, kedden 12 óra után a Széll Kálmán téren elbúcsúzott az osztálytársától, azóta nincs meg.

Lőrincz Elizabet Diána körülbelül 166 centiméter magas, derékig érő barna haja van, szeme barna színű. Kék farmert, fehér pólót és rózsaszín, bundás pulcsit visel. Kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a rendőrséget.