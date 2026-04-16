Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere

oktatási miniszter;Tisza Párt;

2026-04-16 11:58:00 CEST

Rubovszky Rita közölte, az új kormány még nem állt fel, így nem akarta kommentálni az értesülést.

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lesz a leendő Tisza-kormány oktatási minisztere – tudta meg több, egymástól független forrásból a Telex. A portál úgy értesült, hogy már felkérték a feladatra, el is fogadta.

Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Ez a főigazgatóság látja le a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait. A főigazgatót a Zirci Ciszterci Apátság nevezi ki. Emellett 2025. szeptember 5-től a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke. 1988-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-francia összehasonlító irodalomtudományi szakán szerzett diplomát. Ösztöndíjjal kijutott a párizsi Sorbonne egyetemre. Hat éven keresztül tanított a második kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Kodály Zoltán Kórusiskolában, és egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak. Tizenkét éven át alelnöke volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

A Tisza programjában radikális reformokat ígér az oktatásban. Azt ígérik, hogy többek között helyreállítanák az iskolák autonómiáját, vissza fogják adni a tanároknak és az iskoláknak a szabadságot. A Klebelsberg Központot a jelenlegi formájában megszüntetik, és önálló oktatási minisztériumot hoznak létre.