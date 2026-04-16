Megszólalt Matolcsy György, szerinte át kell állni a bőségre

Matolcsy György;MNB;Magyar Nemzeti Bank;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;MNB-botrány;

2026-04-16 11:21:00 CEST

Az MNB korábbi elnöke a Fidesz történelmi választási veresége után közzétett videójában azzal foglalkozik, hogyan válhat minden magyar család pénzügyileg függetlenné.

„Abba kell hagyni a szűkösségről való beszélgetést, a bőség világa jön” – jelentette ki Matolcsy György videósorozatának legújabb részében

A volt jegybankelnök – vette észre a 24.hu – szerda este feltöltött videójában arról beszél, hogyan válhat minden magyar család és közösség pénzügyileg függetlenné. Matolcsy a saját döntését is méltatja, miszerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 110 tonnára emelte az aranytartalékot az ország pénzügyi függetlenségének megalapozása érdekében.

Át kell állni a bőségre, mi ezt tettük, magyarok, például az arany vásárlásával – mondja később. Matolcsy György a videóban azonban egy árva szóval nem említi az MNB-alapítványok több száz milliárd forintos vagyonvesztését, amiben a sajtó feltárásai szerint a fiának, Matolcsy Ádámnak a köre is érintett. Nem tér ki a jegybank székházának felújítása körüli botrányra sem, amelynek százmilliárd forintos értékű munkálataival szintén fia egyik barátjának, Somlai Bálintnak a cégét bízták meg.

Azt sem hozza szóba, hogy sajtóértesülések szerint Matolcsy Ádám Budapestről Dubajba szállíttatta a legértékesebb vagyontárgyait, és már ő is az Egyesült Arab Emirátusokban tölti az idejének egy nagy részét. A lap megjegyzi, hogy az Orbán-rendszer gazdasági működésének megteremtésében központi szerepet betöltő egykori miniszter a Fidesz választási vereségére és a Tisza Párt kétharmados győzelmére sem tért ki a videójában.

Az MNB körüli pénzügyi viták és vizsgálatok több különböző tételre fókuszálnak, amelyek összege a források szerint jelentősen eltér attól függően, hogy az alapítványi vagyont vagy a székházfelújítást nézzük. A legfrissebb jelentések szerint a korábbi jegybanki alapítványok (Pallas Athéné Alapítványok) teljes, mintegy 266-270 milliárd forintos alapítói vagyonukat elveszítették az elmúlt években. Egyes politikai és szakértői becslések ennél is nagyobb, 400-600 milliárd forint közötti összeget említenek, amely a jegybanki különvagyonból különféle befektetéseken és ingatlanügyleteken keresztül „tűnt el” vagy vesztette el közpénz jellegét.

Ehhez hozzájön a napokban kirobbant botrány, a felfoghatatlan luxusfelújítás, ami az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett végül 105 milliárd forintba került. Mindezt tetézi az úgynevezett jegybanki veszteség, ami elérte a 778 milliárd forintot, ez a 2024-es év egyedi vesztesége. A legnagyobb tételt a „nettó kamateredmény” jelentette (kb. 701 milliárd forint mínusz).