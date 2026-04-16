Ovádi Péter is visszavonul a politikától

Fidesz;Veszprém;országgyűlési képviselő;visszavonulás;Ovádi Péter;

2026-04-16 15:15:00 CEST

A leköszönő állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos alulmaradt tiszás kihívójával szemben a vasárnapi választáson.

Nyolc év önkormányzati, majd nyolc év országgyűlési képviselői szolgálat után elköszönök a politikai pályától – jelentette be csütörtökön a Facebook-oldalán Ovádi Péter leköszönő állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, Veszprém vármegye 1-es választókörzetének fideszes országgyűlési képviselője.

Ovádi posztjában kifejti, hogy számára a képviselőség szolgálat, szívből vállalt küldetés volt. „Hivatás volt ez a szó legnemesebb értelmében. Amikor visszatekintek erre az útra, nem a megtett kilométereket, a rendezvényeket vagy az elvégzett feladatokat látom, hanem azt az elszánt közös akaratot, hogy mindent megtettünk egymásért. A csapatmunkát, a közös célokat, az összefogást, amely mindig arra irányult, hogy együtt lehessünk sikeresek” – írta.

Hozzátette: „Külön köszönettel tartozom mindazoknak, akikkel együtt haladtunk ezen az úton, a családomnak, az aktivistáknak, a segítőknek, Veszprém és a kistelepülések polgármestereinek, a civil szervezetek képviselőinek, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványnak, valamint a munkatársaimnak, akik valódi emberséggel vállaltak részt ebben a nemes szolgálatban.”

Megjegyezte, bizonyára akadhattak pillanatok, amikor lehetett volna jobb döntést hozni, de szerinte mindig azt nézték, „mi tart minket össze, nem azt, hogy mi választ szét”. Úgy látja, kormányzati szinten kollégáival és a civilekkel vállvetve dolgoztak azért, hogy Magyarországon az állatvédelem valóban közös ügyünkké váljon. Hálával gondol a biztosként töltött közel hat éve minden pillanatára, munkája szerinte hozzájárult ahhoz, hogy országszerte valódi szemléletformálást indíthassanak el.

„Köszönöm, hogy részese lehettem ezeknek a felemelő utazásoknak. A mindig szívből jövő bizalmatokat megköszönve kívánom, hogy amit együtt építettünk, a jövőben iránytűként szolgáljon közösségeinkben”

– írta.

Ovádi Péter bejegyzése végén gratulált Gáspár Leventének, a térség leendő tiszás országgyűlési képviselőjének az elért eredményhez, és sikeres szolgálatot kívánt számára. „Én pedig továbbra is Veszprém és térsége egyik leghűségesebb drukkere maradok!” – zárta sorait.

A kormánypárti képviselőjelölt a vasárnapi választáson 36,18 százalékot kapott egyéniben, míg tiszás ellenfele 56,82 százalékkal nyerte meg a körzetet. Nem ő az egyetlen, aki otthagyja a politikát: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési is visszavonul, és a továbbiakban az egyetemi oktatói munkájára fog koncentrálni, ezt a sajtófőnöke erősítette meg lapunk érdeklődésére.