Hadházy Ákost nem keresték meg azzal kapcsolatban, vállalna-e korrupcióellenes tisztséget

2026-04-16 12:38:00 CEST

A leköszönő független országgyűlési képviselő közölte, ha lenne ilyen felkérés, akkor azt csak úgy vállalná el, ha olyan jogkörökkel és feltételekkel járna, ami valódi esélyt ad a feladat elvégzéséhez.

A kérdés csak elméleti, mert semmilyen ilyen jellegű megkeresést nem kaptam – közölte Hadházy Ákos a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, vállalna-e korrupcióellenes pozíciót az új kormány alatt.

A független országgyűlési képviselő – aki tíz év után távozik a parlamentből – kiemelte, ha lenne ilyen felkérés, akkor azt csak úgy vállalná el, ha olyan jogkörökkel és feltételekkel járna, ami valódi esélyt ad a feladat elvégzéséhez. „Természetesen nem annyira jó érzés, hogy most, amikor valóban tehetnék a korrupció ellen és nem csak kívülről beszélhetnék arról, hogy mit kellene tenni, akkor erre nem kaptam lehetőséget – de ez úgy tűnik, így alakul” – tette hozzá a politikus.

Arról, tényleg visszavonul-e a politizálástól, bejegyzésében azt írta, mivel a választóktól most nem kapott felhatalmazást a folytatásra, ez most részéről nem választás kérdése, hanem tény. „Így most egyszerűen nincsen más dolgom, mint a választópolgároknak: bizalmat adni az új kormánynak. Remélni, hogy tényleg börtönbe kerül Orbán, Lázár, Szijjártó, Rogán, Horváth István, Bánki Erik és még sokan mások (ha nem így történne, az ugyanúgy hiba lenne, mint amikor a 90-es rendszerváltáskor elmaradt az elkövetők, gyilkosok, besúgók jogi felelősségre vonása, vagy ahogyan az elmúlt 36 évben minden kormányváltás után elmaradt a mindig beígért “elszámoltatás”) . Remélni, hogy a következő években annak is lesz azonnali következménye, ha az új kormányhoz csapódó éhes emberek nyúlnának a bödönbe (sajnos MINDIG lesznek ilyenek). És mindenkivel együtt remélni a populizmus eltűnését, a demokratikus választási rendszer és az új, széles konszenzuson alapuló, valódi alkotmány mielőbbi elfogadását” – fogalmazott Hadházy. Bejegyzését azzal zárta, ha így lesz, nem is lesz szükség rá, ha véletlenül nem így lenne, „azt meg majd meglátjuk”.

Mint arról mi is beszámoltunk, az aHang civil szervezet honlapján petíciót indítottak Hadházy Ákosért, hogy a leköszönő független országgyűlési képviselő az új kormány valamelyik átláthatósági vagy elszámoltatási részlegénél, vagy más, szakterületéhez illeszkedő független intézményben kapjon őt megillető pozíciót.

Hadházy Ákos harmadik lett a Budapest 6. számú egyéni választókerületében, a győztes Velkey László György (Tisza Párt) után a fideszes Radics Béla is több voksot kapott nála, ezt követően pedig bejelentette, hogy májustól visszatér a szekszárdi állatorvosi praxisához. „A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek, és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben. Ezzel kapcsolatban még egy jó hír a mai napra: a jövő hónaptól a szekszárdi Központi Állatkórház kibővített éjszakai és hétvégi ügyelettel áll az állattartók és kedvenceik rendelkezésére” – fogalmazott.