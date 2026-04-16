Őrizetbe vették Halásztelek fideszes polgármesterét, fiktív foglalkoztatás miatt folyik nyomozás

2026-04-16 14:01:00 CEST

Őrizetbe vettek egy Pest vármegyei polgármestert, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) fiktív foglalkoztatás miatt folytat nyomozást – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a KNYF.

A tájékoztatás szerint a nyomozó ügyészség ma több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki polgármestert. A közölt megalapozott gyanú lényege szerint

a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlési Hivatalánál.

A közleményben az áll, az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér valamint egyéb ellátás címén összesen 13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte polgármesterrel.

Az ügyészség elrendelte a polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

A KNYF kiemeli, a nyomozás további tényállásairól információ jelenleg nem adható, és a büntetőeljárás érdekében az ügyről más adat jelenleg nem közölhető. Bár a közlemény nevet nem említ, Halásztelek polgármestere a fideszes Nagy Barnabás.

Az ügyészség már csütörtök reggel beszámolt arról, hogy nyomoznak egy polgármestert érintően. Az akkori tájékoztatásban az állt, „a nyomozó főügyészségen 2025 decemberében indult büntetőeljárásban jelenleg több helyszínen zajlanak eljárási cselekmények. A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 20 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik.”